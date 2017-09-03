​Теперь понятно

Новость, которая в сургутской суматохе перед первыми праздниками сентября, как-то прошла мимо – в Москве ФСБ задержала двух пособников запрещенного в России ИГИЛ, которые «собирались совершить теракты в местах массового скопления людей». Один хотел подорвать себя в толпе, а другой (внимание!) – нападать на прохожих с топором. И тот, который с топором, записал и разместил в сети видеообращение с клятвой верности террористическому ИГ.

Ничего не напоминает?

Зато теперь понятна логика. Если заранее вычислили и поймали – то это было «предотвращение теракта». А если прецедент с топором на улице все же случился, то это «покушение на убийство трех и более лиц», никакого терроризма.