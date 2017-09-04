​Зачем они делают это?

Несколько дней назад, глава города Сургута Вадим Николаевич Шувалов, опубликовал в социальной сети ВК вот такой пост.

Как вы видите в нем речь идет о опросе жителей на предмет выявления самых плохих дорог в нашем городе. В топ попали Маяковского, Пролетарский и Лермонтова.

Этот пост у меня вызвал смешанные чувства. Очень приятно, что думу города интересует мнение избирателей. Не менее приятно, что Вадим Николаевич очень активно присутствует в социальных сетях. Но при этом есть вопрос который свербит где то внутри и не дает в полной мере насладится вышеуказанными приятными моментами. Вопрос предельно прост. А зачем? Зачем дума города проводила социологические исследования? Зачем составляла топ самых убитых дорог? Зачем глава публикует это новость в социальных сетях? Какой в этом смысл если вышеуказанные пост появился ровно на следующий день после торгов по ремонту сургутских дорог и не одна из вышеперечисленных улиц не вошла в список ремонта. Вошли такие улицы как, Туманная, Электротехническая, Энергостроителей. Вы хоть слышали название этих улиц? Я нет.

Но это еще не все. Дело в том, что ни Маяковского, ни Пролетарский, ни Лермонтова не будут отремонтированы не только в этом, но и в следующем году. Потому, что конкурс на ремонт дорог о котором я написал выше разыгрывался с учетом его финансирования из бюджета 2018 года. Цена лота почти четыреста миллионов. То есть все, что остается на ремонт других не вошедших в лот улиц это ремонт ямочный.

По этому, к сожалению все это выглядит скорее как дешевый популизм, чем реальный интерес к мнению жителей.