Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности

Уважаемые сургутяне!

На территории Сургута проходят праздничные мероприятия посвященные Дню знаний, Дню нефтяной и газовой промышленности, а также 10 сентября состоится Единый день голосования.

Сотрудниками полиции предприняты все меры по обеспечению личной безопасности и общественной безопасности. Места массового пребывания обследованы специалистами-кинологами со служебными собаками, увеличено количество нарядов наружных служб, а маршруты патрулирования приближены к площадкам проведения праздничных мероприятий.

Мы обращаемся к вам с просьбой соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.

Также напоминаем о необходимости строгого соблюдения федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Личный состав УМВД России по г.Сургуту работает в круглосуточном режиме и готов оказать помощь любому обратившемуся гражданину.