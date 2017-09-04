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Кто рано встаёт

На горячую линию «НГ» обратилась сургутянка Зиля Назарова. По телефону она разочарованно и возмущенно озвучила проблему, с которой приходится сталкиваться многим — очередь и неразбериха в Пенсионном фонде: «Из года в год мы стоим здесь и в жару, и в мороз. Сейчас придумали какие-то списки, терминал, электронную запись, и это только усугубляет ситуацию, потому что в пенсионный в основном ходят пожилые люди и инвалиды, и далеко не все они умеют пользоваться интернетом. Недавно тут старики чуть не поколотили друг друга своими тростями. На это страшно смотреть, почему с этим никто ничего не пытается сделать?»

О хаосе, творящемся в отделениях ПФ, наслышаны все, однако за подтверждением слов Зили Назаровой корреспонденты «НГ» все-таки отправились на ул. Майскую, 8/1.

Несмотря на то, что на часах — половина девятого, и до открытия отделения остается еще 30 минут, около полусотни человек уже толпятся на крыльце: кто-то в застекленной его части, кто-то — прямо на ступеньках.

Как нам объяснили, пятница — день приема иногородних граждан, так что люди выезжают со своих поселков в ночь, чтобы к самому раннему утру успеть на прием. Большинство из них за несколько дней до этого пытались решить свои проблемы «по-современному» и подать документы через МФЦ, однако оттуда их все равно направили в пенсионный.

«Я стою уже второй день, хотя живу в другом городе. Приехала к 5:30. Если не хватает талонов в терминале, то мы сидим «по живому», пока в обед не объявляют, что начинается прием тех, кто записан по электронной очереди, — рассказывает женщина, не пожелавшая назвать свое имя. — Раньше была живая очередь, и проблем было меньше. Пришел, посидел и ушел. А сейчас на крыльце ругаемся, потом внутри ругаемся. Зачем такой напряг создавать для людей?»

Открывается дверь, люди проходят внутрь и начинают выстраиваться согласно «спискам». Все это делается для того, чтобы цивилизованно пройти к терминалу и взять талончик, а потом попасть в новую очередь — уже к специалисту. Ситуацию усугубляет еще и то, что на момент открытия отделения работает только одно окно приема.

В соседнем коридоре сидит около 15 человек. Они ждут возможности зайти в кабинет с гордым названием «Клиентская служба». Вот только из четырех кабинетов работает тоже только один, но и его через пять минут на ключ закрывает какая-то женщина и быстро уходит в неизвестном направлении.

«Мне, например, нужно просто узнать, почему пенсию уменьшили. Мой вопрос, может, и яйца выеденного не стоит, и стоять здесь не надо, но звонишь в пенсионный часами, а никто трубку не берет, — возмущается пенсионерка Татьяна. — На горячую линию не дозвонишься! Телефоны есть, но на самом деле они не работают. В итоге люди месяцами стоят по каким-то пустякам».

По возвращении в редакцию пытаемся дозвониться по всем номерам Пенсионного фонда, которые есть в свободном доступе. На одном постоянно «занято», на двух других никто не берет трубку. Это наглядный пример того, когда развитие информационных технологий выбрасывает за борт современности людей, которые в силу возраста или иных обстоятельств не могут пользоваться всевозможными электронными сервисами.

Однако начальник сургутского ПФР Наталья Куксенко с такими заявлениями не согласна: «Я могу прямо сейчас прислать вам фотографию отделения, на которой видно, что никакой очереди нет. Все окна работают, людей принимают быстро. Мы постоянно регулируем этот процесс. Возможно, одна из причин очередей в том, что сейчас происходит большое движение по перерасчету пенсии, и из-за этого наблюдается такой ажиотаж».

Как нам сообщили в Ханты-Мансийском отделении Пенсионного фонда, любой гражданин вправе отправить письмо с жалобой в главное окружное отделение по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 34, индекс 628012. Получить консультацию можно по телефону 8 (3467) 393-021. Округ берет такие проблемы на контроль и старается их упразднить.


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04 сентября в 10:30, просмотров: 2072, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
04 сентября в 10:51
Ага, эта же Куксенко недавно вся упыжилась, доказывая, что у них там множество оргтехники и то, что народ делает ксерокопии сам и в близлежащих конторках - сугубо добровольно. А стоило всего то в ПФР РФ написать - быстро по шапке схлопотала. Народ, жалуйтесь!!!! Им это нравится1!!
Швондер
не нравится
04 сентября в 10:52
Куксенко - проблема, требующая об упразднении

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