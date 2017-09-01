Дорогие сургутяне!

Уважаемые преподаватели, ученики, студенты и их родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!

Этот праздник дорог и тем, кто учится, и тем, кто учит. Для педагогов- это возможность вновь делиться своими знаниями и помогать ученикам делать удивительные открытия, раскрывать таланты и способности. Для ребят – это новый этап серьезной и усердной работы, общение со сверстниками, переживания, заботы и, несомненно, успехи и победы.

Уважаемые ученики и студенты, я уверен, что вы приложите все усилия, чтобы добиться прекрасных результатов. Хорошее образование сегодня — залог вашего успешного будущего и, безусловно, будущего нашего города. А помогать вам на этом нелегком, но очень увлекательном пути к знаниям будут высококвалифицированные преподаватели и наставники своим каждодневным, кропотливым и благородным трудом.

Желаю вам настойчивости, отличных оценок и насыщенной творческой жизни в новом учебном году! А педагогам и родителям - выдержки и мудрости! И пусть достижения детей, их счастливые улыбки наполняют вас гордостью и радостью!