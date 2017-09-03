Где мои 150 кубов?

«Планируем с мужем и детьми начать строить свой дом, уже выбрали участок, сейчас копим на материалы. Недавно вычитала где-то в интернете, что все россияне могут получить бесплатную древесину на строительство дома, что-то около 150 кубометров. Что для этого нужно сделать, какие документы и куда нести?» — такой вопрос от жительницы Сургутского района Тамары Никитичны.

Если хорошенько прошерстить сеть, действительно можно найти убедительные посты о том, что каждому гражданину России положено 150 кубометров леса для возведения собственного дома. Мол, уж чем богата наша страна — так это лесами, и ими государство щедро делится со своими гражданами на безвозмездных началах. Но настолько ли все просто, как кажется?

Мы обратились с этим вопросом в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры. Выяснилось, что существует статья № 30 Лесного кодекса РФ, согласно которой россияне имеют право заготавливать древесину для строительства дома, его отопления, а также иных собственных нужд, однако порядок таких заготовок регулируется субъектами Российской Федерации. В нашем случае — законами Югры.

На бесплатную древесину имеет право лишь небольшая категория граждан — коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущие традиционный образ жизни. «Остальные граждане Югры осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в пределах нормативов, установленных законом автономного округа от 29.12.2006 № 148-оз и на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», — сообщает и. о. директора департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров.

1. 100 кубометров предоставляется на семью или одинокого гражданина для строительства дома и надворных построек. Такой объем древесины выделяется раз в 25 лет. А еще каждые пять лет выделяют по 30 кубов на ремонт построенного ­жилья.

2. 30 кубометров дается на строительства домов и надворных построек в СОТах. И тоже раз в 25 лет.

3. До 100 кубов леса выделяют на строительства производственных объектов крестьянских (фермерских) хозяйств и до 50 кубов на их капитальный ремонт. Периодичность — раз в пять лет.

4. 30 кубометров древесины ежегодно предоставляется семье или гражданину для печного отопления строения. А вот на отопления надворных построек и дачных домиков выделяют всего пять кубов.

Распределением леса занимается департаментом нед­ропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. О том, где можно получить эту государственную услугу, рассказывает Александр Комиссаров: «Гражданам, проживающим на территории округа, необходимо обратиться в территориальные отделы — лесничества или участковые лесничества депнедра и природных ресурсов Югры. Всего на территории округа находится 14 территориальных отделов — лесничеств и 65 участковых лесничеств».

С собой нужно принести заявление, в котором будет указана цель заготовки леса, предполагаемый объем, порода древесины и муниципальный район проведения лесозаготовительных работ (полный список тех документов, которые нужно прикрепить к заявлению, можно найти в законе ХМАО-Югры от 29.12.2006

№ 148-оз, ст. 6.1).

Если все будет в порядке, то для гражданина отведут лесосеку, и в течение 22 дней заключат договор купли-продажи.