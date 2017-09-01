Всё в лесах

Памятник геологоразведчикам Среднего Приобья был торжественно открыт в ноябре 2016 года, однако на этом дело не «свернули» и постамент не остался стоять сам по себе, никому не интересный. За памятником постоянно ведется уход: рядом с ним стригут газоны, высаживают цветы в клумбах. А недавно в редакцию «Нового Города» прислали фотографию, на которой видно, что вокруг монумента стоят деревянные леса и стремянки, а рядом припаркован грузовой автомобиль, нагруженный ремонтными материалами.

«Рабочие что-то делали на памятнике несколько часов, шлифовали его, приводили в порядок. Хорошо, что не забывают», — написала в письме Екатерина Каторская.

Увы, но на момент выхода этого номера, корреспондентам «НГ» не удалось связаться с нужным специалистом в отделе архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента городского хозяйства, чтобы узнать, кто и для чего инициировал работы по «косметическому ремонту» постамента. Вариантов несколько: возможно, его приводят в порядок к грядущим холодам, а, может быть, и устраняют какие-то неприметные поломки. Например, как известно, у памятника геологоразведчикам несколько раз отпадали плохо закрепленные буквы.