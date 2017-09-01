Звезду обновили

В Сургуте проводят ремонт дороги во дворе дома на улице Республики, 72. Весной этого года она стала темой музыкального видеоклипа авторства местного жителя Антона Храловича. Ремонт идет уже две недели и должен завершиться к первым осенним дням.

«Работы уже начали, сейчас все в самом разгаре. Они уже сняли верхний слой асфальта и сейчас укладывают новый. Думаю, что закончат через пару недель максимум», — рассказал корреспонденту «НГ» Антон Хралович.

Напомним, этой весной, на первое апреля, в интернете появился видеоролик про разбитую дорогу во дворе на Республике, 72. Юмористический видеоклип был создан силами Антона Храловича и Александра Заппы, которые в интервью «НГ» рассказали, что после выхода ролика к ним обратилась управляющая компания Восточного жилого района и предложила совместно создать дизайн-проект реконструкции придомовой территории. После его утверждения за короткий период времени удалось приступить к работам, и к началу осени многострадальная, но обретшая популярность дорога предстанет в новом виде.