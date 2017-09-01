Неограниченные возможности

1 сентября в Сургуте начнет свою работу Региональный центр адаптивного спорта. Об этом корреспонденту «НГ» рассказал его директор Алексей Воробьев.

Открытие центра вполне оправданно можно назвать долгожданным — аналогичного спортучреждения в нашем городе до сих пор не было. В нем люди с инвалидностью смогут заниматься по четырем направлениям — легкая атлетика, фехтование, теннис и пауэрлифтинг. Однако учреждение могут посещать и здоровые люди. Для этого руководство Центра намерено сотрудничать с управлением физической культуры и спорта Сургута, спортшколами. «Если у человека нет противопоказаний, есть допуск от терапевта, он может записаться к нам на занятия», — рассказал директор центра.

В начале августа Центр посетила губернатор Югры Наталья Комарова, которая оценила уровень его оснащенности. Так, например, тут есть легкоатлетический манеж, который включает в себя шесть дорожек по 60 м, четыре по 200 м, сектор для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту с шестом, сектор для метания диска и молота. Также в здании имеются залы адаптивной физкультуры и тренажерный, медцентр с гидромассажными ваннами, гостиница и кафе.

Территория центра оборудована необходимыми спецустройствами: «Внутри есть пандусы, поручни, подъемники, эскалаторы, лифты — все, что требуется для комфорта посетителей, — рассказал Алексей Воробьев. — Глава города пообещал, что рассмотрит возможность организовать автобусную остановку возле здания. Плюс, у нас есть собственный транспорт — будем помогать спортсменам с поездками».

В центре идет набор персонала, но уже сейчас в нем работают заслуженные тренеры России В. Прохоров и Ю. Курдюмов. Благодаря таким специалистам сургутские спортсмены достигают немалых высот. «Ежегодно, на «Спортэлите» в Ханты-Мансийске наши ребята показывают наибольшее количество достижений. Это подтверждает, что в городе созданы все условия для спортс­менов-инвалидов», — считает Алексей Воробьев.