Когда началась Вторая мировая война?

Она стоила, по последним данным, свыше 71 миллиона человеческих жизней, включая как военные, так и гражданские потери. Ориентировочно половина из них — военные потери, вторая половина — гражданские. А это значит, что половина из них — женщины, старики и дети.

Согласно рассекреченным в 1993 году данным, военные потери нашей страны (СССР) составляли 6 885 100 убитыми и умершими от ранений и болезней, плюс 1 783 300 невернувшимися из плена и пропавшими без вести. Итого наши безвозвратные потери составили 8 668 400 военнослужащих. Плюс еще 18 миллионов гражданского населения. Всего Вторая мировая война стоила нам почти 27 миллионов наших сограждан. Но и эта цифра весьма приблизительная — президент Дмитрий Медведев в июне 2011 году заявил, что как минимум о 6 миллионов сгинувших в войну мы вообще ничего не знаем.

Потери других основных «игроков» на шахматной доске Второй мировой составляли (для сравнения, повторим в таблице и наши потери):

Сравнение, к сожалению, не в нашу пользу. Наши враги — страны оси Рим — Берлин — Токио — дали меньше военных потерь, чем один только Советский Союз. Гражданские потери и того больше — почти в восемь раз.

Я понимаю, что то, что скажу сейчас, навлечет на мою голову град обвинений, что мне навешают ярлыки един страшнее другого. Не исключаю, что мне укажут на дверь и посоветуют убраться в свою Болгарию и лизать и дальше задницу америкосов.

Не удивлюсь и не боюсь! Правду кто-то должен довести до людей, заставить их размышлять своими мозгами, а не повторять как попугаи то, что нам с малых лет вдалбливали в школе, в армии, в институте, по радио и телевидению, в книгах и газетах.

За шесть лет войны выделяются 5 театров военных действий:

Западноевропейский: Западная Германия, Дания, Норвегия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Великобритания (авиабомбардировки); Восточноевропейский: СССР (западная часть), Польша, Финляндия, Северная Норвегия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия (восточная часть), Восточная Германия; Средиземноморский: Югославия, Греция, Албания, Италия, средиземноморские острова (Мальта, Кипр и пр.), Египет, Ливия, Французская Северная Африка, Сирия, Ливан, Ирак, Иран; Африканский: Эфиопия, Итальянское Сомали, Британское Сомали, Кения, Судан, Французская Западная Африка, Французская Экваториальная Африка, Мадагаскар; Тихоокеанский: Китай, Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), СССР (Дальний Восток), Алеутские острова, Монголия, Гонконг, Французский Индокитай, Бирма, Андаманские острова, Малайя, Сингапур, Саравак, Голландская ОстИндия, Сабах, Бруней, Новая Гвинея, Папуа, Соломоновы Острова, Филиппины, Гавайские острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй, Марианские острова, Каролинские острова, Маршалловы острова, Острова Гилберта.

Из этих театров мы выступали только на Восточноевропейском. В действиях на Тихоокеанском театре мы принимали участие только в его последней неделе против остатков японской Квантунгской армии в Манчжурии (Китае). К тому же к моменту нашего вступления это были жалкие остатки былого величия некогда почти миллионной армии, у которой к тому времени все боеспособные части были брошены к защите самой Японии от американского флота, куда входили австралийский, английский и голландский тихоокеанские флоты.

Не удивляйтесь и не ухмыляйтесь! Индонезия и Филиппины были до войны голландскими колониями и Голландский тихоокеанский флот был при этом весьма неслабый. После эвакуации голландского короля и правительства в Лондон этот флот перешел под командованием союзников.

За исключением Восточноевропейского, т. е. Советско-германского фронта, на остальных главные действующие лица были США, Англия, Франция. На Восточноевропейском янки тоже участвовали, но косвенно. По лендлизу мы получали безвозмездно вооружение, боеприпасы, обмундирование, медикаменты, продукты питания и многоемногое другое, без чего нам было бы архитрудно выдержать войну.

Мне обидно за тех моих сограждан, которые говорят (и я уверен, что они верят в это) что Вторую мировую войну выиграли мы, что американцы примазались к нашей победе и украли у нас Победу.

Возьмите и поинтересуйтесь, почитайте, не поленитесь! Помните, история — это наука, а не приятное чтиво. И тот, кто эту науку не изучает, дорого за это расплачивается. Поройтесь в истории и попытайтесь объяснить себе, почему произошло то или иное событие, почему получилось так, а не по-другому. Попытайтесь ответить на вопросы, например: «Что делал в Альпах Суворов? И что за это получила Россия?», «Почему развязали Крымскую войну (Русско-турецкую от 1853-56 годов) и что нам это стоило?», «Зачем вляпалась Россия в Первую мировую войну и что она от этого выиграла?».

Как не вспомнить слова одного нашего генерала, великого Александра Лебедя (цитирую по памяти): «Любая война рано или поздно заканчивается миром. При этом даже победитель в итоге теряет больше, чем выигрывает. Так не лучше ли, прежде чем начинать войну, подумать — не лучше ли договориться и избежать ее.»

Мудрые слова, да кто к ним прислушается!

Версальский мир, или Когда началась Вторая мировая война?

Когда началась Вторая мировая война? Хотя на этот вопрос вам ответит сразу первый попавшийся школьник, подобного единодушия среди историков и журналистов все-таки не имеется.

Одни, в основном журналисты и политики, считают, что началом Второй мировой войны должны считать 28 июня 1919 года, когда в Версальском дворце Парижа был подписан мирный договор между странами Антанты, победителями в Первой мировой войне и Германией. И хотя Россия и Англия, подписав в 1907 году Соглашение, положили основу Антанты, а во время войны Россия приняла на себя подавляющую тяжесть войны и понесли огромные жертвы, «благодаря» большевикам и товарищу Ленину со своей революцией и подписанием сепаратного Брест-Литовского мира с Германией, не была приглашена на переговоры, подготовившие мирные договоры с Германией (Версальский) Австрией (Сен-Жерменский), Венгрией (Трианонский), Болгарией (Неииский) и Османской империей (Севрский).

Эти мирные договоры содержали в себе те причины, которые неминуемо должны были привести к новой мировой войне. Произошел перекрой границ побежденных стран в пользу победителей.

По Версальскому миру Германия, объявленная главной виновницей войны, потеряла территорию 67 700 кв. км, на которой проживало 5,5 миллионов человек. К Польше отошли 43,6 тыс. кв. км, к Франции — 14,5 тыс. Из переданных Польше территорий были вынуждены выехать почти 3 миллиона немцев, из Франции — 1,8 миллиона.

По Сен-Жерменскому миру Австрия лишилась выхода на Средиземное море и право на морской и речной (Дунайский) флот. К Италии перешла провинция Южный Тирол, в Королевство Сербов, хорватов и словенов (КСХС, с 1928 года — Югославия) вошли Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина.

По Трианонскому миру Венгрия лишилась 72% территории и 64% населения (в том числе 3 миллионов этнических венгров), потеряла выходы к морю и флот, 88% лесных ресурсов, 83% производства чугуна и 67% банковско-кредитной системы. Банат и Трансильвания отошли к Румынии, Войводина — к Югославии. Часть территории Венгрии отошла к Чехословакии (Нове Замки, Галиция). Часть Галиции вошла в состав Польши.

По Неиискому договору исконно болгарские территории, т. н. Западные окраины (поречье реки Болгарская Морава, города Ниш, Цариброд и прилегающие села), Македония перешли к КСХС, Западная Егейская Фракия была отдана Греции, Южная Добруджа отошла к Румынии. Болгария потеряла выход на Эгейское (Средиземное) море. Сербия начала настоящий геноцид против болгарского населения в Македонии и Западных окраинах. Французский политик и журналист Анрѝ Позѝ в своей книге «Война возвращается», изданной в 1934 году, описывает террор сербских властей, убийства тех болгар, кто отказывался записаться сербом, и предсказывает, что неминуемо будет новая кровопролитная война.

Особенно много территориальных потерь были у Османской империи. От нее «оттяпали» 1 290 000 кв. км с населением 10 250 000 человек. Часть этих территорий стали колониальными владениями Великобритании, другие — Франции. Предусматривалось по Севрскому мирному договору создание независимого Курдистана. Только благодаря революции 1920-1922 годов под руководством генерала Мустафы Камаля (будущего Ататюрка) Турция не исчезла вообще с карты мира.

Карта Европы до и после Первой мировой войны

Все эти побежденные страны были закабалены в политическом, экономическом и военном отношениях. Были наложены огромные контрибуции, Германская, Австрийская и Османская империи были лишены колоний, которые они имели в Африке и на Ближнем Востоке, им было запрещено иметь военный флот и авиацию, бронетанковое вооружение, а численность армии была сведена до 20 тысяч солдат суммарно во всех родах войск. Только для Германии этот «лимит» был установлен на 100 тысяч солдат.

Понятно, что все эти страны, плюс хорваты, словенцы и боснийцы, из бывших австро-венгерских провинций, переданных Сербии, неминуемо будут стремиться к пересмотру кабальных условий, навязанных им условий мира, будут стремиться к реваншу.

«Скорее я уйду с Конференции в Париже, нежели соглашусь с разделением болгарского народа, имеющего самостоятельное государство со славным прошлым!»— это заявил на Парижской мирной конференции 28‑й американский президент Вудро Вильссон. За день до подписания итогового документа председательствующий на конференции французский премьер Жорж Клемансо попробовал провести голосование, предложенное греческим премьером Елефтериосом Ванизелосом, за «Меморандум о правах Греции», в котором предлагалось территорию Болгарии поделить между Румынией, Сербией и Грецией. Только жесткая позиция американского президента Вудро Вильсона спасает Болгарию.

Когда британский премьер Дэвид Ллойд Джордж на закрытии конференции заявляет: «Мы принесли вечный мир нашим и всем европейским народам…», Вильсон ему парировал: «Вы глубоко заблуждаетесь, сэр! Вы принесли народам новую войну, в разы более кровопролитную и страшную, чем ту, которую только что закончили».

Кстати, когда Сенат США ознакомился с текстом Версальского мирного договора, он отказался его ратифицировать.

Аншлюс Австрии. Может, тогда началась Вторая мировая война?

В результате Первой мировой войны, после распада Австро-Венгерской империи, на политической карте оказалось два немецких государства: Германия и Австрия. Австрия после войны считалась нежизнеспособным и искусственным образованием ввиду своих небольших размеров и потери основных промышленных мощностей и сельскохозяйственных угодий. Стремление к воссоединению было весьма сильным как в Германии, так и в Австрии. Однако в текстах Версальского и Сен-Жерменского договоров были статьи, запрещавшие их объединение (аншлюс). В марте 1931 года правительства Германии и Австрии выступили с предложением о таможенном союзе, однако страны-победительницы воспротивились и этому.

Унизительные и кабальные условия Версальского мира заложили семена фашизма и нацизма. В Германии вполне законно, в результате выборов, к власти пришел Гитлер.

В программе Национал-социалистической рабочей партии Германии НСРПГ Адольфа Гитлера ключевым пунктом было объединение двух германских государств. Объединение германского народа стало национальной идеей и основой государственной политики Германского государства. Адольф Гитлер создавал отделения своей партии не только по всей Германии, но и в Австрии, внедрял своих во всех структурах власти Австрии.

Приход Гитлера к власти в Германии привел к отторжению австрийцев от идеи объединения германской нации. В июне 1933 года канцлер Энгельберт Дольфус, лидер Христианско-социальной партии, запретил деятельность НСРПГ в Австрии. В октябре 1933 года пункт об аншлюсе был снят и из программы австрийских социал-демократов.

25 июля1934 года, около полудня, 154 эсэсовца-австрийца из 89-го австрийского батальона СС, переодетые в форму австрийской гражданской гвардии, ворвались в канцелярию и захватили канцлера Дольфуса, потребовав от него подать в отставку с тем, чтобы новым канцлером стал А. Ринтелен. Получивший серьезные ранения Дольфус категорически отказался. Перед ним положили перо и бумагу, лишили какой-либо медицинской помощи и вновь стали требовать отставки. Не получивший ни врача, ни священника Дольфус умер через несколько часов, но так и не нарушил присяги. Тем временем, верные правительству войска окружили здание парламента. К вечеру стало известно, что оказывавший Дольфусу открытую поддержку Муссолини, в ответ на попытку переворота, мобилизовал пять дивизий, которые немедленно двинулись к границе Австрии. В 19 часов мятежники были вынуждены сдаться.

Гитлер поменял прямое давление на постепенный захват власти, подготавливаясь к решительному шагу в удобный момент. Летом 1937 года англичане дали Гитлеру понять, что не будут через подконтрольную им Лигу Наций предпринимать какие-либо шаги в поддержку Австрии, если он, Гитлер, осуществит «приобретение Австрии Германией», как заявил в ноябре 1937 года министр Галифакс. Британский премьер Невилл Чемберлейн заявил в британском парламенте 22 февраля 1938 года, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций. Это значило, что Запад дал Гитлеру карт-бланш захватить Австрию.

Канцлер Австрии Шушниг был вызван Гитлером в Берхенсгаден, где ему был вручен ультиматум из трех пунктов. Пытаясь выкрутиться, 9 марта он объявил о проведении 13 марта референдума о независимости Австрии.

В ночь с 11 на 12 марта германские войска, заранее сосредоточенные на границе, вошли на территорию Австрии. В 4 часа утра в Вену прибыл рейхсляйтер Генрих Гиммлер. Федеральным канцлером был назначен лидер австрийских нацистов Артур Зейсс-Инкварт.

Адольф Гитлер в сопровождении начальника штаба Верховного главнокомандования и вооруженных сил генерала артиллерии Вильгельма Кейтеля 13 марта вечером торжественно въехал в Вену. Австрия вошла в состав Третьего рейха в качестве одной из земель (провинций). Должность Зейс-Инкварта была упразднена.

В Германии и Австрии10 апреля состоялся референдум об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08% жителей, в Австрии 99,75%. Результат референдума и условия его проведения были совсем как в Крыму.

На мой взгляд, этот акт можно назвать началом Второй мировой войны, с той разницей, что Гитлер спокойно расправился с Австрией и присоединил ее к своей территории, а Лига Наций спокойно наблюдала за происходившим. Получил бы тогда Гитлер по рукам, может, и не дошло бы до полномасштабной планетарной бойни.

Еще одно начало Второй мировой войны. Судетское.

В Чехословакии летом 1938 года проживало 14 млн человек, в том числе 3,5 млн этнических немцев. Из них в Судетской области — 2,8 млн и в Закарпатской Украине (карпатские немцы) — 700 тыс. человек. Судетские немцы, потомки восточной колонизации, составляли подавляющее большинство населения Судет (район Карловых Вар, по-немецки — Карлсбад). Среди них широкое распространение получило убеждение, что они находятся под гнетом славянского населения Чехословакии, и они требовали воссоединения с Фатерланд, т. е. с Германией. Выразителем этих настроений был глава национал-сепаратистской Судетско-немецкой партии Конрад Генлейн.

Чехословацкое правительство шло на предоставление судетским немцам представительства в парламенте, в местном самоуправлении, получение образования на родном языке. Гитлер подливал масло в огонь — в Рейхстаге (немецком парламенте) в феврале 1938 года он отправляет призыв «обратить внимание на ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии».

Совсем как в отношении Украины весной 2014 года

После аншлюса Австрии наступает черед Чехословакии. В апреле 1938 года партия Генлейна принимает Карлсбадскую программу с требованием автономии Судетской области, в мае уже требуется референдум о присоединения к Германии, а 22 мая, в день муниципальных выборов, готовится путч, чтобы превратить эти выборы в плебисцит. Естественно, немецкие вооруженные силы были у границы.

Чехословакия объявила мобилизацию и выдвинула свою армию к германской границе, СССР (в соответствии с советско-чехословацким договором от 16 мая 1935 года) и Франция (по советско-французскому договору от 2 мая 1935 года) объявили о поддержке Чехословакии, против силового решения судетского кризиса выступила и Италия. На этот раз у Гитлера не получилось: фюрер перешел к переговорам. Велись они между Генлейном и правительством Чехословакии при посредничестве британского представителя лорда Ренсимена.

Однако французы вели секретные переговоры, чтобы избежать совместных действий с Советами против Германии, как условие по советскофранцузскому договору: 21 мая польский посол в Париже заверил своего американского коллегу, что Польша немедленно объявит войну СССР, если советские войска попытаются пойти на помощь Чехословакии через территории Польши; 27 мая министр иностранных дел Франции Жорж Бонне заявил в беседе польскому послу в Париже, что План Геринга о разделе Чехословакии между Германией и Венгрией с передачей Тешинской Силезии Польше «не является тайной».

После вооруженных столкновений судетских немцев с полицией и войсками 7 сентября 1938 года, Генлейн прерывает переговоры с чехословацким правительством.

11 сентября Англия и Франция заявили, что в случае войны они поддержат Чехословакию, но если Германия не допустит войны, то она получит все, что хочет. На следующий день, выступая на партийном съезде в Нюрнберге, Гитлер заявил, что хочет жить в мире с Англией, Францией и Польшей, но будет вынужден поддержать судетских немцев, если их притеснение не прекратится.

13 сентября в Судетах вспыхивает немецкий мятеж, и правительство Чехословакии вводит в населенные немцами районы войска, объявляя там военное положение. Генлейн выдвигает требование отмены военного положения в Судетах, вывода чехословацких войск и передачи функции охраны порядка местным органам. Английский посол в Германии телеграммой передает предупреждение, что в случае невыполнения чехословацким правительством ультиматума Генлейна вспыхнет война.

Чехословацкие войска подавляют путч в Судетах и Генлейн бежит в Германию.

14 сентября Чемберлен телеграммой уведомил Гитлера о готовности посетить его «ради спасения мира».

В следующие две недели Великобритания и Франция с одной стороны и Германия и Италия с другой решали судьбу Чехословакии.

Не буду в подробностях описывать это позорное предательство, которое совершили Великобритания, Франция и Польша.

В ночь с 20 на 21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне».

23 сентября чехословацкое правительство объявило всеобщую мобилизацию. Советское правительство делает заявление правительству Польши о том, что любая попытка последней оккупировать часть Чехословакии аннулирует договор о ненападении.

28 сентября Чемберлен заверил Гитлера, что он может получить все «без войны и без промедления».

29 сентября в Мюнхене по инициативе Гитлера происходит его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Однако, вопреки обещанию в письме Чемберлена, чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР было отказано в участии во встрече. В час ночи соглашение было подписано, после чего в зал были приглашены представители Чехословакии Войтех Мастны и Хуберт Масарик. Ознакомившись с основными пунктами соглашения, они выразили протест. Но, в конечном счете, под давлением руководства Великобритании и Франции, подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судетских областей. Утром президент Бенеш без согласия Национального собрания принял к исполнению данное соглашение.

Дальше было провозглашение независимости Словакии, передачи Судет Германии, Тишинской Силезии — Польше, Южной Словакии и Закарпатской Руси — Венгрии, создание в марте 1939 года Протектората Богемия и Моравия. Чехословакия исчезла с карты Европы.

Расчленение Чехословакии

Перед отлетом в Мюнхен на подписание капитуляции перед Гитлером Чемберлен 27 сентября 1938 года заявляет:

«Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны».

Соглашение, подписанное в Мюнхене, стало кульминационной точкой английской «политики умиротворения». Крупнейший слив западной дипломатии за все время ее существования, а также прекрасный пример того, как без единого выстрела брать иностранные столицы.

Часть историков считает эту политику попыткой перестроить международные отношения дипломатическим путем, через договоренности четырех великих европейских держав, и любой ценой сохранить мир. Так, Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолета заявил: «Я привез мир нашему поколению».

Другая часть историков полагает, что истинная причина проведения данной политики — попытка капиталистических стран раздавить СССР — чужеродную систему у себя под боком. Французский посол в Москве Робер Кулондр в своем дневнике записал, что мюнхенское соглашение «особенно сильно угрожает Советскому Союзу. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на юго-восток».

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Александр Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». И

неудивительно — лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть».

Будущий британский премьер Уинстон Черчилль 3 октября 1938 года так резюмировал всю эту игру: «У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор — войну он получит позже».

«Классическое» начало Второй мировой войны

Классическое, потому что в учебниках истории именно нападение нацистской Германии на Польское государство утром 1 сентября 1939 года принято за начало Второй мировой войны.

За неделю до начала войны в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп. В присутствии Генерального секретаря ВКП(б) Иосифа Виссарионовича Сталина Йоахим фон Рибентроп и народный комиссар по иностранным делам Вячеслав Молотов подписывают 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный еще как Пакт Молотова-Риббентропа. К пакту прилагался дополнительный секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши были отнесены в сферу интересов Германии.

До 1989 года советская сторона отрицает существование этого протокола, хотя его копия стала публичным достоянием по распоряжению президента США Гарри Трумэна. Договор опубликован впервые в Louis Post-Dispatch 22 мая 1946 года. Новооткрытые оригиналы опубликованы в 1993 году. Вторая мировая война начинается утром 1 сентября 1939 года наступлением Германии на Польшу. 17 сентября, в соответствии с секретным протоколом, на территорию Польши входят советские войска. На следующий день, 18 сентября, Германия и Советский Союз выступают с совместной декларацией, подписанной Риббентропом, Сталиным и Молотовым:

«Правительства Германии и СССР подписанием сегодня договора о границах между двумя государствами вследствие распада Польского государства и создавая основу продолжительного мира в Восточной Европе единодушно выражают свое видение, что в интересах всех народов положить конец состояния войны, которое существует между Германией с одной стороны, и Францией и Англией с другой. Оба правительства положат общие усилия для достижения этой цели как можно скорее. В случае, что это не получится, станет ясно всем, что Англия и Франция ответственны за войну».

Территориальное разделение Польши между СССР и Германией заканчивается 28 сентября 1939 года подписанием Договора о дружбе и границах между СССР и Германией. Установлена общая советско-германская граница.

30 ноября 1939 года СССР нападает на Финляндию. Для Красной Армии начинается истощительная война с большим числом человеческих жертв, которая заканчивается в марте 1940 года присоединением больших финских территорий к Советскому Союзу

В нарушение договоренностей с Гитлером, в 1940 году Красная армия занимает балтийские республики Литву, Латвию и Эстонию, а также Бессарабию и Северную Буковину…