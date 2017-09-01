75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА

В ходе очередного опроса, портал siapress.ru выяснил отношение читателей к изменениям экономики после выборов президента в 2018 году. Так согласно ответам 34,4 процента респондентов считают, что экономика в России станет хуже. Против них выступили 17,3 процента опрощенных с мнением, что экономика улучшится. Нейтральную позицию заняли 40,9 процента опрошенных, они считают, что после выборов ничего не изменится. И лишь 7,4 процента не смогли определиться с ответами.