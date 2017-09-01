16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5454   EUR  69,6222  

75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА

В ходе очередного опроса, портал siapress.ru выяснил отношение читателей к изменениям экономики после выборов президента в 2018 году. Так согласно ответам 34,4 процента респондентов считают, что экономика в России станет хуже. Против них выступили 17,3 процента опрощенных с мнением, что экономика улучшится. Нейтральную позицию заняли 40,9 процента опрошенных, они считают, что после выборов ничего не изменится. И лишь 7,4 процента не смогли определиться с ответами.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:15, просмотров: 65, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА

75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:15
64 0
​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!

​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!
Пусть новый учебный год станет годом новых свершений, будет плодотворным как для педагогов, так и для их воспитанников!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района Сегодня в 09:55
73 0
Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества
Желаю всем здоровья, счастья и успехов на этом нелёгком, но очень увлекательном пути – пути новых знаний
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута Сегодня в 09:30
75 0
Тюменская область вновь стала лидером УрФО по борьбе с лесными пожарами

Тюменская область вновь стала лидером УрФО по борьбе с лесными пожарами
Регион на протяжении трех лет занимает первое место в федеральном округе.
Никита Шаганенко 31 августа в 12:37
215 0
Прекрасные пары. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых жен сургутских чиновников

Прекрасные пары. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых жен сургутских чиновников
Константин Шперлинг 31 августа в 09:24
3981 0
Более 60 процентов читателей siapress.ru считают, что практические итоги II урбанистического форума не приведут ни к чему

Более 60 процентов читателей siapress.ru считают, что практические итоги II урбанистического форума не приведут ни к чему
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 11:40
395 0
Экспортные эксперты

Экспортные эксперты
Губернатор Тюменской области объявил приоритетом подготовку кадров для ВЭД.
Никита Шаганенко 30 августа в 10:24
363 0
Психология на службе закона

Психология на службе закона
Профессиональные праздники как правило привязывают к каким-либо значимым событиям. 2 сентября 1992 года был издан приказ МВД РФ о создании в исправительных учреждениях психологических лабораторий.
Марина Ивко 29 августа в 15:35
609 0
​ОНФ в Югре взял на контроль вопрос переселения жителей из ветхих домов на ул. Восход в Сургуте // ФОТО

​ОНФ в Югре взял на контроль вопрос переселения жителей из ветхих домов на ул. Восход в Сургуте // ФОТО
Александра Соснина 29 августа в 13:25
777 1
​Последствия шторма Харви могут ощущаться рынком еще несколько недель // АУДИО, ТЕКСТ

​Последствия шторма Харви могут ощущаться рынком еще несколько недель // АУДИО, ТЕКСТ
Российский рынок акций при условии сохранения относительно стабильного внешнего фона имеет шансы выйти из затянувшейся боковой тенденции
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 29 августа в 12:24
451 0
Олег Владимиров

​Про новую реальность
Через десять лет мы со смехом будем смотреть на нас сегодняшних. Искусственные органы придадут блеска в глазах, а искусственный разум прибавит в самоиронии. Жизнь начнется – умирать не захочется.
Олег Владимиров 29 августа в 09:09
962 9
Тюменская область постарается войти в Топ-10 туристических регионов страны

Тюменская область постарается войти в Топ-10 туристических регионов страны
В этом региону должно помочь создание туристического бренда.
Никита Шаганенко 28 августа в 15:22
611 0
Читатели siapress.ru негативно оценили работу властей, силовиков и СМИ по освещению «сургутской резни» // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru негативно оценили работу властей, силовиков и СМИ по освещению «сургутской резни» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 28 августа в 14:36
834 0
Статья дня. Резня в Сургуте не была случайным эпизодом

Статья дня. Резня в Сургуте не была случайным эпизодом
Сибирь стала еще одним фронтом войны за молодых мусульман, которая идет на Ближнем Востоке и на Кавказе
Ирина Гордиенко, Новая газета 28 августа в 10:10
1793 2
Олег Владимиров

​Argentum от Аргентины
Рискнем все же поздравить нашу команду и отдельно игроков «Газпрома-Югры» в ее составе со вторым местом на мировом смотре ближайшего резерва
Олег Владимиров 28 августа в 09:12
676 0
Юлия Маркова: «Для ликвидации ветхого жилья в Сургутском районе понадобится 23 миллиарда рублей»

Юлия Маркова: «Для ликвидации ветхого жилья в Сургутском районе понадобится 23 миллиарда рублей»
В Сургутском районе будут снесены все балки до конца года
Артем Мазнев 26 августа в 12:38
1029 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика