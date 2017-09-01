Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!

Поздравляю Вас с началом учебного года!

Первое сентября – это не только день знаний, но и своего рода экзамен для нас, готова ли муниципальная власть обеспечить учебный процесс в каждой школе Сургутского района. Принимать его будут почти 17 тысяч детей, которые сегодня сядут за парты в образовательных учреждениях в каждом из поселений. Наша задача создать для них и учителей достойные условия. Ну а задача школьников достойно учиться. Ведь именно от них в будущем зависит благополучие Сургутского района.

Пусть новый учебный год станет годом новых свершений, будет плодотворным как для педагогов, так и для их воспитанников!