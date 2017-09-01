Дорогие школьники, уважаемые родители!

В первый день сентября мы отмечаем праздник, близкий всем поколениям, – День знаний.

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества. Именно

за школьной партой формируется мировоззрение человека, он обретает умение мыслить, познает радость общения и творчества.

Сегодня хочется выразить огромную благодарность работникам образования нашего города – за кропотливый повседневный труд,

за профессионализм и мудрость, школьникам – пожелать больших успехов

в учебе.

Жизнь заставляет каждого из нас непрерывно учиться и приобретать новые знания, постоянно совершенствоваться в избранной профессии. Поэтому будет вполне справедливо поздравить всех без исключения сургутян с этим замечательным праздником!

Желаю всем здоровья, счастья и успехов на этом нелёгком, но очень увлекательном пути – пути новых знаний, новых открытий, новых начинаний!