Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие сургутяне!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности! Своим вторым рождением и стремительным развитием Сургут обязан именно вам, уважаемые нефтяники и газовики! После грандиозного успеха в отрасли, открытия месторождений в Западной Сибири, Сургут растет и преображается на протяжении уже 60 лет. И сегодня благодаря вашему мастерству, выдержке, ответственности и четкой слаженной работе является одним из самых благополучных городов, где комфортно жить, а не только работать.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, от лица всех горожан благодарю вас за добросовестный труд, любовь к сургутской земле! Своим каждодневным высокопрофессиональным трудом вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие города, региона и страны.

Особую признательность и уважение выражаю ветеранам отрасли. Вы мужественно, несмотря на суровые условия, рекордными темпами подняли производство и создали прочный фундамент для дальнейшего роста нефтяной и газовой промышленности. Уверен, что новое поколение нефтяников и газовиков, опираясь на ваш опыт, славные трудовые традиции, последние достижения науки и техники будет и впредь успешно наращивать производственные мощности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и отличного настроения! Пусть неизменно высокие результаты вашей работы еще долгие годы остаются залогом укрепления благосостояния каждой сургутской семьи!