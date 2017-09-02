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Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа имеет большое значение для нашей страны, а ваши знания и опыт способствуют стремительному развитию отраслей топливно-энергетического комплекса.

Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль
в обеспечении экономического и социального благополучия в стране.
Наш край, богатый «черным золотом», уже на протяжении многих десятилетий обеспечивает растущие потребности страны в топливно-энергетических ресурсах, которые являются залогом успешного реформирования экономики России, гарантией её национальной безопасности.

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам нефтегазодобывающей отрасли, всем тем, кто шёл первым, кто лично ощущал биение первой нефти в трубопроводе. Успехи сегодня во многом обусловлены результатами вашего самоотверженного труда, дорогие ветераны. Ваш многолетний труд служит достойным примером для молодого поколения!

От всей души желаю, чтобы ваш труд ценился так же как нефть и газ, которые вы добываете! Здоровья, благополучия и счастья!


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02 сентября в 11:15, просмотров: 890, комментариев: 1


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Комментарии:
Галя Недожогина
не нравится
10 сентября в 13:27
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