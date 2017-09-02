Этот праздник уже давно стал общенародным

Этот праздник уже давно из профессионального превратился в общенародный. На территории Сургутского района сложно найти семью, в которой бы не было человека так или иначе связанного с добычей нефти или газа. История профессии нефтяника и газовика - это история первопроходцев. Тех людей, кому приходилось жить и работать, забывая даже о минимальном комфорте, буквально среди болот, в глухой тайге. И благодаря этому, без преувеличения, самоотверженному труду в Сургутском районе сегодня добывается пятая часть всей российской нефти. А топливно – энергетический комплекс, который был и остаётся основой экономики страны, продолжает активно развиваться. При этом, решая свои профессиональные задачи, нефтяники и газовики никогда не остаются в стороне от проблем муниципалитета, на территории которого работают. Строительство дорог, ремонт школ, детских садов, объектов культуры и спорта – социальные проекты, направленные на улучшение качества и условий жизни, недропользователи никогда не обходят стороной.

Особые поздравления тем, кто даже в праздник будет нести трудовую вахту, и всем ветеранам отрасли, стоявшим у истоков нефтегазовой промышленности!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!