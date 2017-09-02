Дорогие друзья!

Поздравляю вас с днём работников нефтяной и газовой промышленности!

История становления и развития отрасли в Сургутском районе – это пример выдающихся трудовых достижений. Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков. Ежедневно вы решаете сложнейшие производственные задачи, создавая основу для благополучия и дальнейшего развития Сургутского района и нашей страны.

Желаю всем, кто связан с этой профессией, ветеранам отрасли доброго здоровья, стабильности и дальнейших успехов!