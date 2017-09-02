Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днём работников нефтяной и газовой промышленности!
История становления и развития отрасли в Сургутском районе – это пример выдающихся трудовых достижений. Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков. Ежедневно вы решаете сложнейшие производственные задачи, создавая основу для благополучия и дальнейшего развития Сургутского района и нашей страны.
Желаю всем, кто связан с этой профессией, ветеранам отрасли доброго здоровья, стабильности и дальнейших успехов!
Служба в уголовно-исполнительной системе: условия, требования, гарантии. Замначальника Сургутской исправительной колонии №11 Игорь Бескровный // ONLINE 5 декабря в 12:00