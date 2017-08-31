Тюменская область вновь стала лидером УрФО по борьбе с лесными пожарами

На протяжении последних трех лет Тюменская область является лидером в Уральском федеральном округе по эффективности охраны лесов от пожаров. Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Владимир Артановский, выступая на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Владимира Якушева.

В течение уже пяти лет в регионе не допущено возникновения крупных лесных пожаров. В 95% случаев все они ликвидируются в первые сутки. На территории действует многоуровневая система мониторинга, в том числе используются видеонаблюдение и беспилотники, которые показали свою эффективность и в обнаружении незаконных вырубок леса. Об этом свидетельствует снижение теневого рынка сбыта древесины.

Опыт огнеборцев Тюменской области востребован ив других региона УрФО. Так, в августе с Ямала вернулось 60 десантников-пожарных Тюменской авиабазы, которые в течение двух недель помогали коллегам тушить масштабные пожары в ямальских лесах.

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа направил благодарность тюменским специалистам. «Благодаря высокому профессионализму, консолидации совместных усилий и слаженной работе на территории автономного округа удалось переломить ситуацию и нормализовать лесопожарную обстановку», – говорится в благодарности.

Большое внимание в регионе уделяется и лесовосстановлению. По словам Владимира Артановского, в 2017 году В Тюменской области планируется высадить около 8400 га леса, что примерно на 2000 га больше, чем в прошлом году.

Лесовосстановление идет в регионе двумя способами – искусственным и естественным. При искусственном места вырубки или пожаров засаживаются саженцами. При естественном лесники помогают лесу самостоятельно увеличивать свою площадь – минерализуют почву, например. Чаще всего в регионе высаживают обыкновенную сосну (более 90% саженцев). Кроме того в последние годы стали восполнять фонд за счет высадки елей и березы, древесина которой все больше пользуется спросом в промышленности.

Мероприятия по восстановлению леса ведутся как за счет субвенций из федерального бюджета (около трети), так и с помощью областной казны. Так, в 2016 году, по информации директора департамента, на эти цели было использовано около 90 млн рублей. Высадка осуществляется работниками леса, а также местными жителями, которые подрабатывают таким образом из сезона в сезон. Привлекаются и широкие слои населения – например, 20 мая, во Всероссийский день посадки леса, в акции приняло участие около 23 тыс. жителей области, которые засадили саженцами более 100 гектаров леса.