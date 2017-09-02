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Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Этот праздник в нашей стране уже давно приобрел статус общегосударственного, и мы с вами вправе гордиться тем, что представляем собой топливно-энергетический комплекс России - локомотив национальной экономики. Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда, потому что мы заняты исключительно благодарным, созидательным делом. Наша задача – нести людям тепло, питать живительной энергией города и села, создавать условия для развития народного хозяйства, двигать вперед экономику государства.

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Сургут» отмечает 40-летний Юбилей – торжественная и волнующая дата для каждого из нас. Предприятие прошло долгий и непростой путь своего формирования и развития, и мы обязаны сегодня еще раз отдать дань уважения ветеранам – тем, на плечи которых легли самые трудные времена – годы становления, строительства одной из крупнейших в стране и в Газпроме газотранспортной системы Уренгой – Челябинск и Заполярное – Уренгой.

За эти сорок лет мы сделали многое, но и впереди у нас немало важной и интересной работы. Время ставит перед нами новые задачи, которые нам, и особенно молодому поколению предстоит решить. Наш регион остается стратегически важной частью Единой системы газоснабжения России и одним из решающих факторов экономического развития России, поэтому можно сказать с абсолютной уверенностью – наш труд будет востребован и сегодня и завтра.

Уверен, что преобразование территории, которое происходит по инициативе местных властей, при поддержке работников ТЭК, упрочит её экономическое положение, улучшит качество жизни каждого отдельного жителя и даст новый импульс для развития.

Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и мирного неба над головой.


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02 сентября в 10:45, просмотров: 1149, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
02 сентября в 11:27
Когда в Питер рванете?

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