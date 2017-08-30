Прекрасные пары. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых жен сургутских чиновников

Совсем недавно журнал Forbes Woman опубликовал список самых состоятельных супруг госслужащих. Редакция СИА-ПРЕСС изучила декларации о доходах руководства сургутской администрации и составила рейтинг топ-5 самых успешных жен местных чиновников.

5 место. Супруга председателя комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимира Фризена.

За 2016 год она заработала 681 575 рублей, но это с учетом того, что она продала машину. В собственности у нее 1/3 квартиры площадью 62,1 кв.м и 1/4 часть квартиры 73,6 кв.м.

Доход Владимира Фризена — 2 029 600 рублей.

4 место. Супруга заместителя главы администрации города Сургута Романа Меркулова.

За 2016 год она заработала 891 327,07 рублей, а в собственности у неё автомобиль Opel Mokka, земельный участок 1004 кв.м., жилой дом 199,6 кв.м., квартира 140,2 кв.м. два гаража 15 и 37,4 кв.м., а также маленький сарай 12,8 кв.м.

Доход Романа Меркулова— 2 517 346,79 рублей.

3 место. Супруга заместителя главы администрации города Сургута Николая Кривцова.

За 2016 год она заработала 956 514,57 рублей, а во владении имеет гараж 15,3 кв.м., и две квартиры 43,9 кв.м., и 116,8 кв.м.

Доход Николая Кривцова— 4 795 140,36 рублей с учетом того, что до ноября 2016 года он работал заместителем главного инженера ГРЭС-1.

2 место. Супруга начальника управления физической культуры и спорта администрации города Сургута Шамиля Лукманова.

За 2016 год она заработала 1 136 192,69 рублей, а во владении имеет легковой автомобиль Hyundai Solaris, половину квартиры 68,3 кв.м. и земельный участок 612 кв.м.

Доход Шамиля Лукманова — 212 056,64 рублей.

Стоит отметить, что среди задекларировавших свои доходы сургутских чиновников Лукманов — единственный, у кого доход ниже, чем у супруги.

1 место. Супруга начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Сургута Рашита Абрарова.

За 2016 год она заработала 1 589 133,05 рублей, а во владении имеет половину квартиры 84,3 кв.м.

Доход Рашита Абрарова— 3 320 453,02 рублей, с учетом пенсии.

Интересно, что супруга заместителя главы Сургута Александра Пелевина заработала крайне необычную сумму денег в 2016 году — 35 копеек.