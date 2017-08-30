Более 60 процентов читателей siapress.ru считают, что практические итоги II урбанистического форума не приведут ни к чему

Согласно опросу проведенному на сайте siapress.ru более половины (63,3 процента) респондентов уверены, что подведенные в Сургуте практические итоги II урбанистического форума - не приведут ни к чему. Обратную точку зрения выразили лишь 6,4 процента читателей портала, они считают, что итоги будут реализованы в виде классных проектов. Нейтральную сторону заняли 18,1 процента респондентов, они считают, что итоги форума приведут к мелким косметическим изменениям в городе и лишь 12,2 процента не определились определиться с ответом.

Более подробно об урбанистическом форуме можно прочитать по ссылке.