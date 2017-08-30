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Экспортные эксперты

Губернатор Тюменской области объявил приоритетом подготовку кадров для ВЭД.

фото пресс-службы правительства Тюменской области
фото пресс-службы правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев дал поручение представить детальный план организации подготовки кадров для ведения внешнеэкономической деятельности. Об этом он сказал на заседании совета по реализации приоритетных проектов в регионе.

По мнению главы региона, тема кадров для продвижения продукции на внешние рынки и наращиванию экспорта остается ключевой. Он также распорядился определить конкретные учреждения, которые будут вести обучение будущих специалистов.

Кроме того, Владимир Якушев заявил о необходимости определить перечень потенциальных экспортеров среди региональных предприятий в разных сферах, с учетом оценки экспортных ниш, затрат на логистику и транспортировку, чтобы продукция оставалась конкурентоспособной по цене. И разработать детальный план действий для развития данного направления.

На заседании заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков отметил, что Тюменская область заинтересована в увеличении именно несырьевого экспорта. Регион направил предложения по развитию экспортной деятельности в профильные министерства Российской Федерации и активно развивается в этом направлении самостоятельно.

Так, в 2011 году в регионе был создан центр поддержки экспорта, который сегодня действует в составе Инвестиционного агентства Тюменской области, и работает в тесном сотрудничестве с областной Торгово-промышленной палатой. С 2015 года при его участии заключено 34 экспортных контракта. Тюменская область представила продукцию и услуги 49 средних и малых предприятий на региональном стенде на 10 международных выставках, организовано шесть международных бизнес-миссий, в 27 обучающих семинарах приняли участие более 300 предпринимателей.

В этом году региональный центр поддержки экспорта оказывает помощь при выходе на внешние рынки ста малым и средним компаниям. Ряд тюменских предприятий уже продают свою продукцию за рубежом. По итогам 2016 года в Тюменской области более чем в 2,5 раза увеличилось количество несырьевых экспортеров.

Чаще всего тюменские товары идут на экспорт в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан. Основные статьи экспорта региона – продукты нефтепереработки и нефтехимии. Один из лидеров - предприятие «Тобольск-Полимер» , поставивший в 2016 году за границу 450 тыс. тонн полипропилена

Другой лидер – Тюменский фанерный завод, 85% его продукции которого экспортируется в 49 стран мира. Ишимский мясокомбинат в 2016 году поставил три тонны колбасных изделий в Казахстан. Заводоуковский маслозавод в прошлом году экспортировал около 8 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла в страны Европы. Компания «Слада» в 2016 году продала 29 тонн кондитерских изделий в Армению, Казахстан, Монголию и Киргизию. Кроме того, в страны ближнего зарубежья экспортируется охлажденная рыба, концентрированное молоко, семенной и товарный картофель.

Всего в 2016 году тюменские компании поставили за рубеж товаров на 2,056 млрд долларов США, что почти на 50 млн больше, чем годом ранее.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 137, комментариев: 0


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