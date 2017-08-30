Экспортные эксперты

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев дал поручение представить детальный план организации подготовки кадров для ведения внешнеэкономической деятельности. Об этом он сказал на заседании совета по реализации приоритетных проектов в регионе.

По мнению главы региона, тема кадров для продвижения продукции на внешние рынки и наращиванию экспорта остается ключевой. Он также распорядился определить конкретные учреждения, которые будут вести обучение будущих специалистов.

Кроме того, Владимир Якушев заявил о необходимости определить перечень потенциальных экспортеров среди региональных предприятий в разных сферах, с учетом оценки экспортных ниш, затрат на логистику и транспортировку, чтобы продукция оставалась конкурентоспособной по цене. И разработать детальный план действий для развития данного направления.

На заседании заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков отметил, что Тюменская область заинтересована в увеличении именно несырьевого экспорта. Регион направил предложения по развитию экспортной деятельности в профильные министерства Российской Федерации и активно развивается в этом направлении самостоятельно.

Так, в 2011 году в регионе был создан центр поддержки экспорта, который сегодня действует в составе Инвестиционного агентства Тюменской области, и работает в тесном сотрудничестве с областной Торгово-промышленной палатой. С 2015 года при его участии заключено 34 экспортных контракта. Тюменская область представила продукцию и услуги 49 средних и малых предприятий на региональном стенде на 10 международных выставках, организовано шесть международных бизнес-миссий, в 27 обучающих семинарах приняли участие более 300 предпринимателей.

В этом году региональный центр поддержки экспорта оказывает помощь при выходе на внешние рынки ста малым и средним компаниям. Ряд тюменских предприятий уже продают свою продукцию за рубежом. По итогам 2016 года в Тюменской области более чем в 2,5 раза увеличилось количество несырьевых экспортеров.

Чаще всего тюменские товары идут на экспорт в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан. Основные статьи экспорта региона – продукты нефтепереработки и нефтехимии. Один из лидеров - предприятие «Тобольск-Полимер» , поставивший в 2016 году за границу 450 тыс. тонн полипропилена

Другой лидер – Тюменский фанерный завод, 85% его продукции которого экспортируется в 49 стран мира. Ишимский мясокомбинат в 2016 году поставил три тонны колбасных изделий в Казахстан. Заводоуковский маслозавод в прошлом году экспортировал около 8 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла в страны Европы. Компания «Слада» в 2016 году продала 29 тонн кондитерских изделий в Армению, Казахстан, Монголию и Киргизию. Кроме того, в страны ближнего зарубежья экспортируется охлажденная рыба, концентрированное молоко, семенной и товарный картофель.

Всего в 2016 году тюменские компании поставили за рубеж товаров на 2,056 млрд долларов США, что почти на 50 млн больше, чем годом ранее.