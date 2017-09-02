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Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь

В средине прошлого столетия на территории Сургутского района были открыты первые месторождения нефти и газа. Началась эпоха освоения «большой нефти». Это новая веха в истории нашего города, всего северного региона.

Мы, молодое поколение сургутян, должны помнить с чего все начиналось. Ведь без открытия и освоения нефтяных месторождений не было бы и такого замечательного города. Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь, позволив вырваться из исторического забвения и стать известным энергетическим центром России.

40 лет назад было образовано Производственное объединение «Сургутнефтегаз», позднее – крупнейшая нефтегазодобывающая компания. «Сургутнефтегаз» - слава и гордость нашего города, всей Югры.

Слова особой признательности нефтяникам- первопроходцам, тем, кто был у истоков добычи сургутской нефти. Николай Захарченко, Александр Усольцев, Вениамин Агафонов, Николай Дурасов, Геннадий Левин, Евгений Жаворонков. Это далеко не все имена героев, первых сургутских нефтяников, которые «золотыми» буквами вписаны в летопись предприятия, в историю нашего города. И, конечно же, имя Владимира Богданова, сегодняшнего руководителя компании.

Владимир Леонидович, наш сибиряк, преданный своему делу, своему предприятию, трудовому коллективу компании, родному городу Сургуту. Здесь, в северном регионе, сплоченной команде сургутских нефтяников удалось создать основную нефтегазодобывающую базу страны.

Вместе с развитием нефтяной отрасли у нас стремительно развивалась газовая добыча, транспортировка и переработка газового конденсата. В историю «Газпром трансгаз Сургут» вписаны героические страницы, яркие значимые события: строительство магистральных газопроводов «Заполярное-Уренгой», «Уренгой-Челябинск», освоение газовых месторождений, строительство завода стабилизации конденсата, запуск компрессорных станций, создание производственной базы.

Славные имена первых руководителей компании составляют «золотой» фонд нашего города. Михаил Чумаков, Эдуард Клиновский, Леонид Рафиков, Александр Пушкин, Владимир Ивашкеев, Юрий Важенин, Игорь Иванов, Хамит Ясавеев, Юрий Протасов.

На фундаменте, заложенном в те далекие годы прошлого уже столетия, образовано известное на всю страну предприятие. Начало, положенное ветеранами отрасли, успехи молодого поколения специалистов – это дело рук слаженной команды газовиков-профессионалов. Их достижения составляют гордость, силу и славу нашего замечательного города.

Хочется искренне поблагодарить ветеранов отрасли, кто в неимоверно сложных условиях создавал, развивал и укреплял нефтегазовую отрасль в нашем регионе.

В канун профессионального праздника желаю всем сургутским нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, новых трудовых достижений и многих побед. Сургутяне высоко ценят ваш каждодневный труд и огромный вклад, который вы вносите в развитие города, нашей Югры и всей России.

С праздником!


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02 сентября в 10:00, просмотров: 999, комментариев: 1


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Комментарии:
Галя Недожогина
не нравится
10 сентября в 13:44
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