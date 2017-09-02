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​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!

Первые выходные осени традиционно ознаменованы датой, которая объединяет всех жителей округа. Буквально в каждой югорской семье есть работники нефтяной или газовой отрасли. Складываются целые династии профессионалов, поколения сильных духом людей, умеющих достигать поставленных целей, невзирая на бытовые неудобства, суровые климатические условия.

Ваш самоотверженный труд- это залог благополучия всей страны.

Всем работникам нефтяной и газовой промышленности я желаю профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Главный врач Окружного кардиологического диспансера,

Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук


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02 сентября в 10:15, просмотров: 767, комментариев: 1


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Комментарии:
Галя Недожогина
не нравится
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