То-чего-не-может-быть

Попробуйте догадаться, какая тема продолжала главенствовать в Сургуте всю минувшую неделю. Интернет бурлит, люди опасаются – впереди 1 сентября и День работников нефтяной и газовой промышленности, одни из самых массовых праздников в городе. Что будет? Как гарантировать собственную безопасность? Все это – на фоне игры в «теракт – не теракт», утечек об облавах и арестах и, по-прежнему, отсутствии исчерпывающей официальной информации.

Тишина в интересах следствия имеет право на жизнь, заверения в стиле Карлсона («спокойствие, только спокойствие!») – тоже понятны, но проблема в том, что в обществе крайне низкий уровень доверия к правоохранительным органам и власти в целом. Происходящее – лакмусовая бумажка, высветившая простой факт – в любой непонятной ситуации все не так, как тебе говорят. А если уж молчат…

Посттравматический синдром впервые явно обозначится 1 сентября. Придут ли дети на линейки? Будут ли они, пусть даже коротенькие, под надзором полиции? Говорят, что будут только для первоклашек. Логика странная – если праздник, то для всех. А если безопасность, то в первую очередь – для малышей.

Я вспоминаю посттравматическую реакцию в Ницце, Манчестере, Париже, Барселоне. Уже на следующий день, через день после теракта – массовые шествия в знак солидарности, сплоченности и решимости не дать загнать свой образ жизни под плинтус страха. Везде, кстати, так или иначе проявляли себя мусульманские общины, подчеркивая собственную непричастность и выражая протест.

Но у нас не теракт, поэтому ничего этого нет. Общины молчат, к Курбан-байраму готовятся. Остальные попрятались в страхе, только «Совесть» вместе с коммунистами попытается 3 сентября использовать повод, в частности – для атаки на Александра Ерохова.

В этом, кстати, тоже – проявление слабости местных властей. Делая вид, что в северном Багдаде все спокойно, власть безнадежно упускает инициативу, теряя с каждым днем вес, баллы, доверие, лояльность электората. Недавнее маски-шоу на хлебозаводе в данном контексте придает происходящему совсем уж трагикомические черты. Не там ловили! И без разницы, что антитеррор, простите, профилактика насильственных правонарушений – это задача спецслужб, а ОМОН по старинке был использован как средство запугивания хозяйствующего субъекта. Это черная метка и унтер-офицерская вдова в одном флаконе.

Итак, митинг все же будет – но только по «Совести». Интересно, Шувалову дадут слово? А до и параллельно – главный отраслевой праздник. Нефтяники и газовики не виноваты, что так сложилось, и надо делать хорошую мину с использованием «Чайфа» и «Зверей». Скажу больше – праздник городу необходим!

Как раз сейчас. Хорошо бы, конечно, если бы он прошел после какого-нибудь анти-то-чего-не-может-быть многотысячного марша через весь город, как в каком-нибудь оккупированном мигрантами Париже. А потом – концерт, потому что все живы, потому что нет траура, а есть жизнь и ее продолжение. Праздник с четким осознанием того, что людей не победить, не запугать, если они все вместе. Вместе с властью, вместе с правоохранительными органами, друг с другом.

Но этого не будет. То есть праздник, конечно, состоится, но не тот, который должен быть, а другой. Нефтяники и газовики, повторю, не виноваты. И 1 сентября многие из них детей в школы попросту не поведут. Да и потом будут делать это с опаской, лично провожая до школьной рекреации. Могу спорить, что на родительских собраниях будет поднят вопрос об усилении охраны, у ЧОПов резко прибавиться работы.

А вообще – в Сургуте прошел очередной, юбилейный, между прочим, «Урожай года». Участников было не очень много, а гран-при мэр вручил фотографу «Сургутской трибуны» Александру Онопе, с чем лично я этого талантливого и многогранного человека и поздравляю. Очень хочется сказать, что жизнь налаживается, но только по одному «Урожаю года» я бы судить не стал. Давайте посмотрим, как пройдут ближайшие выходные.