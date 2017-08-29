В Сургуте наступило затишье после бури. Только тревожное оно, спокойствие жителям не приносит, а вызывает лишь чувство неопределенности, которое съедает всю уверенность в том, что будет завтра. Даже опрос на сайте siapress.ru показывает, что почти 60% наших читателей беспокоятся за безопасность своих детей, которые должны в ближайшие дни пойти на школьные линейки. А это, кстати, куда опаснее, чем страх отдельных функционеров произнести слово «терроризм». И аукнуться кататоническое состояние сургутского общества может уже в ближайшее время.

Нельзя сказать, что опасения жителей небеспочвенны. На носу День знаний, а от некоторых родителей в личных разговорах и в соцсетях можно услышать: «Я, пожалуй, своих на первое сентября не поведу». Вдобавок к этому, вскоре должны состояться довыборы и не нужно быть Нострадамусом или Вангой, чтобы предсказать итог – явка, которая и так в Сургуте была на уровне между жизнью и смертью, рухнет до состояния трупного окоченения. Закончиться все может тем же, что и в какой-нибудь Ярославской области, где на довыборы региональных депутатов пришли шесть процентов потенциальных избирателей. Есть шансы побить и этот рекорд.

В Сургуте события 19 августа могут стать основой для большого количества диссертаций на тему массовой истерии и влиянии коллективной паники на жизнь в отдельно взятом городе. То, что творилось в первые дни после нападений и что происходит сейчас является ярчайшей иллюстрацией этого феномена. Человек, в общем-то, существо стадное и, находясь в состоянии коллективной паники, массовое сознание способно порождать жутких «фантазийных кадавров» – начиная от легенды о «бандитах, переодетых в полицейских» и заканчивая ложными сообщениями о заминированных торговых центрах. Ситуация еще и усугублялась социальными сетями, где информацию можно вбросить, а ее проверкой никто особо заниматься не станет.

Соль в том, что такой народный ступор можно прервать, только публично продемонстрировав контроль над ситуацией. Но этого сделано так и не было. Сургутяне узнают о ходе следствия только из СМИ, без малейших официальных комментариев. О причинах этого молчания можно гадать: может, из-за опасения отдельных чиновников показаться слабыми, а, может, из-за чисто бюрократического страха произносить что-то лишнее, нарушить принцип «как бы чего не вышло». Хотя, рискну предположить, что представители местной власти просто имеют несколько отличное понятие о контроле. Однако система работает корректно только в одном случае: во время каких-то потрясений массовому сознанию нужна определенность и четкие инструкции, что делать и как себя вести. Иначе происходит скатывание в панику и истерию. Поэтому сейчас имеем, то, что имеем – за неимением контроля Сургут продолжает сидеть на иголках и бояться, что снова где-то громыхнет.