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​ОНФ в Югре взял на контроль вопрос переселения жителей из ветхих домов на ул. Восход в Сургуте // ФОТО

По инициативе экспертов ОНФ в Югре в Сургуте прошло выездное заседание региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» с участием представителей администрации города и жителей ветхих деревяшек по ул. Восход №17 и 19.

В августе в региональный штаб ОНФ поступило официальное обращение от жителей этих домов, оказавшихся в отчаянном положении. Вложив немалые деньги в строительство новых многоэтажных домов, возводимых на месте старых «деревяшек» компанией «Югра-Консалтинг», люди остались ни с чем: застройщик, 100% акций которого принадлежат администрации города, в прошлом году был объявлен банкротом.

Впрочем, проблемы со строительной компанией начались у жителей многим раньше.

«Еще во время строительства дома по ул. Восход, 21 «правила» и сроки сдачи жилья постоянно менялись и неоднократно нарушались, - рассказала одна из жительниц дома №17. – По факту, до 17 сентября 2017 года должен быть окончен второй этап благоустройства данной территории и сдача в эксплуатацию жилого дома. Первым этапом изначально значилось строительство автостоянки. Затем этапы поменяли местами. Дом в итоге стоит, а о парковочных местах, которые планировали обустроить на месте наших «деревяшек», в администрации посоветовали забыть»,- говорит сургутянка.

Чиновники разводят руками. Понадеявшись на застройщика, администрация города не включила дома в программу сноса и расселения аварийного и ветхого жилья.

«Единственное возможное решение сегодня – переселение людей по этой программе, - пояснил начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности городской администрации Анатолий Сомов. - Земельный участок в этом случае пойдёт с торгов, но он небольшой, и какой инвестор появится и появится он вообще, неизвестно. Очень сложно в настоящих реалиях переселить людей за счёт застройщика».

Куда исчезли 54 млн. рублей, заложенные в кредит, предоставленный застройщику на снос и расселение жителей домов на Восходе 17 и 19, пока остается неизвестным. Обвинения по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, до сих пор не предъявлены.

А дальнейшая жизнь во времянках 60-х годов, тем временем, с каждым днем становится все более невыносимой, даже с точки зрения элементарных бытовых условий.

«Жильцы всего нашего подъезда моются в одной ванной, все 16 человек. Душа нет. Зимой в этом помещении вообще кошмар, а с детьми особенно. Надо сначала прогнать воду, чтобы пар стоял, чтобы не заморозить ребенка», – рассказал житель дома №19 Борис Прозоров.

Вариантов у жильцов сегодня, по большому счёту, всего два: либо идти в суд и добиваться заселения в соседние многоэтажки, куда уже были вложены их средства, либо подавать заявление в администрацию на признание дома аварийным и включение его в программу сноса и расселения. Правда, гарантий того, что эти дома не окажутся в конце длинной очереди, нет.

«Мы тоже планировали переселяться в эту новостройку. Но у нас ситуация попроще: мы добавляли денег и выкупали не запланированную трехкомнатную, а однокомнатную квартиру. На дочь ее переоформили, сами с женой остались здесь. Так что нам не придется деньги выбивать. Но и нам куда-то надо переселяться, разве что палатку тут поставить рядышком, – с улыбкой поделился своими мыслями Владимир Меньщиков, проживающий на ул. Восход, 17. - Нашему дому уже больше пятидесяти лет. Надо, видимо, надеяться, что он еще столько же простоит».

Последней надеждой для жителей «деревяшек» стало обращение в региональное отделение ОНФ в Югре.

«Мы постарались оперативно отреагировать на поступившее в адрес регионального штаба обращение. Произвели полный публичный осмотр ветхого жилья, запротоколировали мнения жителей. Сейчас ждем результат экспертизы от Департамента городского хозяйства, подтверждающей аварийное состояние домов. На основании этого будем запускать дальнейшие мероприятия по решению проблемы, - рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства ОНФ в Югре Рустем Юсупов. - На сегодняшний день, жители не получили ни одного ответа от властей города, касающегося сроков переселения. Мы сделаем все возможное, чтобы продвинуть решение вопроса и принудить администрацию Сургута выполнить свои обязательства перед горожанами».


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Сегодня в 13:25, просмотров: 155, комментариев: 0


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