​Последствия шторма Харви могут ощущаться рынком еще несколько недель // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день уважаемые инвесторы! Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Выпуск посвящен итогам минувшей недели на фондовом рынке, влиянии на стоимость активов масштабного стихийного бедствия в США и преимуществах защитных структурных продуктов для начинающих инвесторов.

Российский рынок акций завершил минувшую неделю на мажорной ноте, показав рост пять дней из пяти на фоне высоких цен на нефть и восстановления американского рынка.

Индекс ММВБ обновил двухнедельный максимум и закрылся вблизи 1980 пунктов. Индекс РТС достиг уровня 1060 пунктов впервые с начала июня. За неделю оба индекса прибавили 2,5-3%.

Основное влияние на ход торгов оказали перспективы улучшения динамики нефтяных цен под влиянием сокращения запасов сырья в США и потенциальных перебоев в поставках из-за урагана Харви в Мексиканском заливе. Последний фактор без сомнений продолжит подогревать котировки Brent, что в свою очередь должно обеспечить поддержку российскому рынку.

Мы считаем, что значимым для цен фактор урагана будет в ближайшие 3-4 дня, однако некоторые эксперты считают, что последствия шторма на рынке будут ощущаться еще несколько недель, поскольку многочисленные НПЗ вынуждены закрываться из-за наводнений. Реальный масштаб бедствия еще не установлен, поэтому пока трудно говорить о конкретных сроках стабилизации добычи и переработки в тех штатах, где бушует непогода.

Помимо статистики по запасам и природного фактора на котировки продолжают влиять геополитические события. Так, в Ливии вооруженные повстанцы на днях заблокировали три нефтяных месторождения. На крупнейшем месторождении Sharara, где добывает почти 300 тысяч баррелей в сутки, были перекрыты два трубопровода.

Таким образом, до конца августа котировки Brent могут с высокой вероятностью выйти в зону $54-55.

Спрос на рисковые активы усиливают перспективы сохранения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков. Глава ФРС Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Марио Драги явно обходят вопросы монетарной политики, что указывает на отсутствие планов ее ужесточения.

Российский рынок акций при условии сохранения относительно стабильного внешнего фона имеет шансы выйти из затянувшейся боковой тенденции. В ближайшие дни нам вполне по силам выйти выше 2000 пунктов ММВБ.

Сейчас наш рынок заметно недооценен по сравнению с зарубежными аналогами. Но нельзя покупать ценные бумаги по принципу «налетай – подешевело». Любое финансовое решение должно применяться индивидуально для каждого инвестора в зависимости как минимум от риск-профиля и от срока желаемого инвестирования.

На мой взгляд, удачным вариантом «попробовать» возможности фондового рынка могут быть структурные продукты. Это инструмент инвестиций, который позволяет заработать больше, чем на банковских вкладах, и при этом частично или полностью защищает вложения от возможных убытков.

Такие качества структурного продукта становятся возможными благодаря комбинации двух независимых частей, из которых состоит структурный продукт. Первая, доходная часть структурного продукта, вкладывается в агрессивные инвестиционные инструменты, привязанные к «базовому активу» — это высоколиквидные акции, фондовый индекс, валюта или др. Вторая, защитная часть структурного продукта помещается в инструменты с фиксированным процентным доходом, не зависящим от изменения ситуации на рынке — депозиты, облигации. В случае неблагоприятных изменений базового актива доход от защитной части структурного продукта гарантирует защиту вложений.

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