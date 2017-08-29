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​Про новую реальность

Новая реальность потихоньку накрывает с головой. Тут вам новые медиа и средства коммуникации – сайты уже позавчерашний день, соцсети – вчерашний, мессенджеры – сегодняшний, а что будет завтра, мало кому известно. Тут и новая финансовая реальность в виде блокчейна и криптовалюты, и новый культурный мэйнстрим, в миллионах просмотров поединка поэтов-песенников Оксимирона и Славы КПСС, который Гнойный.

Во всем этом контексте чувствуешь себя даже не питекантропом, а птеродактилем. Я, блин, пишущую машинку «Ромашка» видел. И даже учился на ней печатать. Причем, «Ромашка» – это был прогресс с электроприводом, а повсюду громыхала механическая «Ятрань». Я застал линотип и высокую печать, проводной телефон и телеграф, я отправлял и получал БУМАЖНЫЕ письма!

А сегодня у меня есть пластиковый прямоугольник, в котором совмещены фотоаппарат, телекамера, телевизор, телефон, телеграф, пишущая машинка, платежный терминал, навигатор и еще куча всевозможных сервисов от подсчета калорий до изучения языков.

Как страшно жить, говоря словами Ринаты Литвиновой.

Человечество скачками мчится в будущее, и надо бы, высунув язык от усердия, стараться не отстать, успеть, соответствовать. Быть в теме и тренде.

Но, на самом деле, ужасно хочется притормозить.

Пропустить человечество вперед и посмотреть, что будет. Как искусственный интеллект обыграет человека в камень-ножницы-бумага на щелбаны, как майнеры скупят все электричество и выпустят его на волю, как эко-заводы переработают весь мусор и возьмутся за его производство, как автопилоты будут авторазбираться после автоаварий, как марсианский загар войдет в моду, а лунный дизайн интерьера из моды выйдет, как выращенные на даче почки пересадят соседу, а распечатанную на принтере страну признают в ООН…

Все это будет, не сомневаюсь. Причем, в самое ближайшее время.

Через десять лет мы со смехом будем смотреть на нас сегодняшних. Искусственные органы придадут блеска в глазах, а искусственный разум прибавит в самоиронии. Жизнь начнется – умирать не захочется.

Одна проблема.

Прилетит, допустим, Воланд. Посидит на лавочке в парке газовиков, устроит концерт с оживлением Баскова в филармонии. Посмотрит в зал и изречет: «Люди как люди, хоть и из углепластика. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы, золота или виртуального набора символов. Ну, легкомысленны… ну, что ж.. обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…».

На этом, собственно, все.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 372, комментариев: 5


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 11:02
Чую, у нас следующий будет Вожак, который выиграет теледебаты у Оксимирона или у Гнойного
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 12:04
Эволюция гаджетов, безусловно стремительная, длится не первый век, и темп только нарастает. Обязаны ли мы поспевать за ней, и возможно ли это в принципе - вот вопрос.
Самое для меня удивительное во всех новомодных электронных чудесах то, что они практически перестали кого либо удивлять. Ностальгия о проводных технологиях на конной тяге проистекает , скорее всего, из простого жеманства. Вот мы, мол, какие древние, лампу Ильича помним, а гляди как неплохо сохранились, и даже поспеваем в ногу со временем, демонстративно прихрамывая и иронически вздыхая.
Сравнивать гаджеты не сложно, у смартфона и экран ощутимо шире, и ядер значительно больше, чем у "Ятрани". Попробуйте лучше определить, в какую сторону продвинулись вы за истекший период, и люди вокруг вас, это гораздо интересней.
Большой
не нравится
Сегодня в 12:56
Согласен с Сашей Алексеевым - всё стремительно меняется и вроде в сторону улучшения, а люди наоборот всё хуже и хуже! Разговаривать уже не могут, только смс и тп! Вы же видели выступления руководителей, так им это ещё пишут и они не молодые люди!
Страшная картина вырисовывается - искусственный интеллект превратит людей в рабов, а то и хуже!
tanatos49 Большой
не нравится
Сегодня в 13:44
Такой большой, а такую чушь несёте.
PS
Когда в землянку переезжать планируете?
Большой tanatos49
не нравится
Сегодня в 14:37
А в чем по Вашему чушь? Не совпадает с Вашим мнением?

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