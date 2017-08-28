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Тюменская область постарается войти в Топ-10 туристических регионов страны

В этом региону должно помочь создание туристического бренда.

В Тюмени завершается работа над созданием туристического бренда региона. Недавно организаторы представили бриф, который будет предложен дизайнерам - как местным, так и иностранным.

«Наш регион постоянно находится в десятке лучших в России по социально-экономическому развитию, но в туристическом рейтинге область в прошлом году заняла лишь 57 место. Очевидно, что узнаваемый бренд региону стал необходим», – отметила директор агентства туризма и продвижения при департаменте туризма и потребительского рынка Тюменской области Мария Трофимова.

Работа по созданию брифа велась несколько месяцев. Как рассказала одна из менеджеров проекта Ольга Петрушина, для этого было проведено несколько круглых столов для различных фокус-групп: представителей турбизнеса, общественных организаций, СМИ, краеведов, историков и др.

В ходе мозгового штурма участники круглых столов «набрасывали» факты и образы, с которыми ассоциируется наш регион у приезжих, или у людей, никогда не бывавших в Тюмени. Кроме того, они предлагали свои идеи по улучшению имиджа нашего региона в глазах туристов. Впрочем, главное — не найти пути привлечения путешественников. «Задача – формировать семантическое ядро, которое было проанализировано специалистами во главе с доктором психологических наук Евгением Доценко», – рассказывает Ольга Петрушина.

Оказывается, Тюменская область ассоциируется не только с достатком, Распутиным и горячими источниками, но и с Робинзоном Крузо и даже с рыбой «самсунг». Наиболее часто повторяющиеся образы вошли в основу брифа.

Заказчики рекомендуют дизайнерам уйти от прямой связью с нефть и газом. Рекомендуется в проекте также не использовать контур карты Тюменской области. «Мы бы хотели заявить о нашем регионе как о территории динамичного развития, благополучия и высоких стандартов жизни. Мы имеем большие запасы природных ресурсов, но главная ценность это все-таки люди», – говорится в задании для дизайнеров.

Ольга Петрушина ждет, что к 10 сентября (последний срок сдачи проектов) будет получено около 50 визуальных концептов. После чего, во второй половине сентября, состоится их отрытая защита. Возглавят комиссию директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев и директор регионального департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Победитель конкурса дизайнеров получит 150 тысяч рублей. По словам Марии Трофимовой, тиражирование нового бренда будет вестись и в Интернете, и на выставках всех уровней, и на сувенирной продукции.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 68, комментариев: 0


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