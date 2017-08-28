Не верим! Читатели siapress.ru негативно оценили работу властей, силовиков и СМИ по освещению «сургутской резни» // ИНФОГРАФИКА

Половина участников опроса на siapress.ru и в наших группах в социальных сетях не одобрили работу властей и правоохранительных органов по освещению и комментированию «сургутской резни». Обратного мнения придерживаются 38 процентов респондентов — они полагают, что власть и силовики хорошо проинформировали людей в ходе тех событий. Не смогли определиться с ответом 11 процентов участников этого опроса.

Федеральные СМИ, в отличие от местных властей, вызвали куда меньше симпатий у наших читателей: 80 процентов респондентов констатировали, что крупные средства массовой информации плохо отработали ЧП в Сургуте (это не удивительно, если сургутскому сюжету в итоговой программе «Вестей» было посвящено всего 16 секунд) . Всего 12 процентов нашей голосующей аудитории удовлетворены работой федеральных СМИ, и 8 процентов не смогли определиться с ответом.

Рейтинг местной прессы, работавшей над освещением «сургутской резни», среди читателей siapress.ru оказался ненамного лучше, чем у федералов — более 60 процентов негативно оценили труд журналистов Югры, около трети посчитали, что они отработали хорошо, и вариант ответа «не знаю» выбрали 8 процентов наших читателей.