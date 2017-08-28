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​Argentum от Аргентины

Молодежная сборная России U-23 везет домой серебряные медали с чемпионата мира, завершившегося в пятницу в Каире. Чемпионат этот примечателен, кроме всего прочего, тем, что стал полем для экспериментов с правилами. Основных изменений два, одно касается ведения счета, второе – игровых действий. Во-первых, счет в партиях велся только до 15 очков, но для победы необходимо было победить в четырех подобных «тай-брейках». Во-вторых, игрок должен приземляться за лицевой линией после ввода мяча в игру.

Очевидно, что новшества нацелены на придание игре большего динамизма и зрелищности, ибо «быстрый» счет «ускоряет» интригу, а отодвинутая подача дает больше шансов развернутым розыгрышам. Насколько эксперимент удался, еще предстоит оценить экспертам, но одно можно сказать точно – сборная России отчасти пострадала, лишившись одного из традиционных козырей. Силовая подача в исполнении Павла Панкова, Антона Семышева, Кирилла Урсова, Дениса Богдана – серьезное оружие, но оно осталось, по большому счету, зачехлённым.

Тем не менее, на групповом этапе сборная России не испытала особых проблем в матчах со сборными Алжира (4:0), Турции (4:0) и Китая (4:0). Затем был затяжной победный бой с Аргентиной (4:3) и проигранный с таким же счетом поединок против Ирана (3:4). Во всех этих матчах в стартовой шестерке сборной России на площадку выходил игрок «Газпрома-Югры» Кирилл Урсов, а его партнер по клубу Антон Семышев оставался на скамье запасных.

Заняв второе место в своей группе, в полуфинале россияне встретились, пожалуй, с главным фаворитом турнира, сборной Бразилии. Групповой этап бразильцы прошли без поражений, устроив «зарубу» лишь с финишировавшей следом командой Кубы. И полуфинал с Россией южноамериканцы начали за здравие, поведя 2:0. Стоит сказать, что игра у нашей стартовой шестерки не заладились с самого начала, хромал прием, но главным откровением стала слабая игра Павла Панкова. Ближе к концу второго сета главный тренер сборной России Андрей Воронков затеял масштабные перестановки на площадке, убрав в запас Панкова, Пирайнена, Урсова и Кононова. Так свой шанс получил Семышев – и сполна им воспользовался, заработав 12 очков по итогам игры.

Но главным героем, пожалуй, стал блокирующий Денис Черейский, записавший на свой счет 8 результативных блокирований. Собрав волю в кулак, наши ребята отыграли упущенное и вырвали победу в седьмом себе (4:3). Любопытно, что в решающей партии вели бразильцы 5:3, но затем на подачу вышел Иван Яковлев, а у сетки обосновался тот самый Черейский – и счет перевернулся на 11:5 в нашу пользу! Конечно, такие удары судьбы бесследно не проходят, и бразильцы не только уступили нам в полуфинале, но проиграли на следующий день и матч за бронзу кубинцам.

А в финале нас ждала уже знакомая Аргентина. Команда, ставшая откровением турнира, очень мощно начала игру – 3:0 по сетам, причем борьба наметилась лишь в третьей партии, проигранной нашей командой 14:16. Тем не менее, россияне нашли в себе силы вернуться в игру и победить в двух последующих партиях – 16:14 и 15:13. Казалось, что возможен еще один невероятный камбэк сборной России… По крайней мере, настрой ребят был соответствующий. Но и аргентинцы не поплыли, оказывая ожесточенное сопротивление.

В шестом сете мы повели со счетом 7:5, но мяч от удара аргентинцев, который, как всем показалось, летел в аут, зацепил линию, 7:6. А затем был удар нашего первого темпа в линию, но тут уже судье показалось, что был аут… Такие «незапланированные» сбои очень серьезно давят на психику – и наши ребята упустили нить игры, уступив в итоге 9:15 и 2:4 по сетам.

Сборная из «серебряной страны» по праву заслужила «золото», ну а «серебро» отправляется в Россию, в том числе две его частички – в Сургут. Пройдет немного времени, остынут страсти, и мы поймем, что серебро этого чемпионата мира – не такой уж плохой результат. Так что рискнем все же поздравить нашу команду и отдельно игроков «Газпрома-Югры» в ее составе со вторым местом на мировом смотре ближайшего резерва, мысленно представляя, как могла бы сыграть сборная России, будь в ее составе все сильнейшие игроки этого возраста.

А Кирилл Урсов и Антон Семышев, отложив медали в сторону, отправляются из Египта прямиком в Махачкалу, где уже 28 августа «Газпром-Югра» стартует в розыгрыше Кубка России. Играть с сербским связующим Михайло Митичем придется с листа – но для нашего клуба это не в новинку.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 229, комментариев: 0


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Олег Владимиров

​Argentum от Аргентины
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Олег Владимиров Сегодня в 09:12
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