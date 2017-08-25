Сургутская администрация собирается провести странный дорожный аукцион на почти 400 миллионов

Администрация Сургута не дремлет: летняя кампания по ремонту дорог не успела завершиться, а торги среди подрядчиков, которые будут латать асфальт в следующем году, уже запланированы на понедельник, 28 августа, рассказал siapress.ru общественник Сергей Глинских.

Казалось бы, все правильно: чем раньше власти определятся, какие участки дорог, и кем будут ремонтироваться следующим летом, тем тщательнее будут проведены работы. Но вот так неожиданность: на аукцион, в отличие от предыдущих годов, было выставлено не четыре лота, не пять, а всего один. И его стоимость составляет 387 млн. рублей. В документах указано, что источник финансирования – «бюджет городского округа город Сургут». Деньги администрация «заняла» из бюджета 2018 года и целиком отдаст их одному единственному подрядчику. Вопрос — какому?

Еще один немаловажный факт: обычно торги проводятся в начале года, по весне. Это позволяет сориентироваться «на местности» и понять, какие участки дорог Сургута находятся в критическом состоянии, где за зиму больше всего разрушился асфальт или образовалась колейность. Однако в этот раз чиновники решили не откладывать решение подобных вопросов и провести аукцион чуть ли не за год до начала новой капании.

«Также не понятен принцип выбора тех или иных улиц для включения в лот, — рассказывает Сергей Глинских. — В частности, почему запланирован ремонт улиц на промзоне, тогда как центральные магистрали, находящиеся в чудовищном состоянии, не вошли в лот? Много таких аварийных участков на улице Югорская, Геологическая, Рабочая. На участках Нефтеюганского шоссе серьезная колейность. Наконец, проспект Пролетарский в ужасном состоянии».

Еще один вопрос, который задает Глинских: почему в план работ на будущий год включили улицы, которые ремонтировались этим летом? Например, Контейнерная, где уже произведена укладка асфальта. Или Югорский тракт, где этим летом провели работы по фрезерованию участка, указанного в новом лоте. Кто и почему может быть заинтересован в том, чтобы повторно выставлять на торги ремонт этих дорог?

Возможно, свет на это прольется 28 августа одновременно с тем, как будет озвучено имя подрядчика, который станет обладателем столь ценного лота в почти 400 млн. рублей, за которые ему и, вероятно, его субподрядчикам нужно будет всего лишь отремонтировать парочку разбросанных по периферии Сургута магистралей.

Вот только интересно: что городские власти будут делать, когда весной сойдет снег, и на свет божий выйдут те разбитые сургутские дороги, которые ремонтной кампанией – 2018 были заранее благополучно проигнорированы?

Анастасия Семихатских

Справка: Ремонту в 2018 году подлежат участки улиц Магистральной (Югорский тракт на участке от спортивной базы «Здоровье» до улицы Заячий остров), улицы Электротехнической, 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, Подъездная дорога №3, улица Туманная (возле ГРЭС-2), дорога к поселку Финскому, улица Контейнерная.