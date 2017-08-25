Вы говорите, «без паники»? Аудитория siapress.ru считает, что после резни в Сургуте ситуация напряженная // ИНФОГРАФИКА

Почти 40 процентов читателей siapress.ru, принявших участие в опросе, считают, что после резни 19 августа в Сургуте обстановка все еще нестабильная. В свою очередь, почти 30 процентов опрошенных полагают иначе — что ситуация стабилизировалась и паники в городе нет. И оставшаяся треть опрошенных не смогли определиться с ответом.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, глава Сургута Вадим Шувалов в очередном видеообращении призвал жителей города к спокойствию. Накануне СМИ сообщили о том, что расследование ЧП продолжается именно в качестве теракта, и уже задержаны десять человек.