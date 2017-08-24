Культурологический прорыв в образовании

Городская и сельская инфраструктуры, доступность информации и связи, транспортная мобильность, культурное пространство и здоровый образ жизни – сегодня это тоже элементы образовательной среды. С таким заявлением выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на августовском педагогическом форуме в Тюмени.

По мнению главы региона, образовательная система области созрела для масштабного культурологического проекта, адресованного школьникам, педагогам, родителям и общественности. Этот проект включает в себя несколько направлений.

Во-первых, Тюменская область присоединилась к федеральному проекту создания исторического парка «Россия – моя история», который начнет работу в феврале. "Мы считаем, что по всем темам, которые будут отражены в экспозиции исторического парка можно проводить и уроки, и классные часы, и занятия исторических клубов, кружков, факультативов", - предложил Якушев.

Во-вторых, часть часов музыки и пения могут быть заполнены концертами для школьников тюменской филармонией и в выездных формах, непосредственно в школах, и в концертном зале самой филармонии. Такой специальный школьный абонемент уже разрабатывается.

В этом году в областном центре завершается строительство большого музейного комплекса, собравшего в него государственные музеи Тюмени. По словам Якушева, музей тоже разрабатывает абонемент для школ с экскурсиями, интерактивными занятиями по искусству и другим формам просвещения.

«Часть школьных часов, по нашему мнению, проведенные со специалистами музеев, помогут эффективнее и разнообразнее заполнить кругозор наших детей в живописи, скульптуре, музейных коллекциях, народном творчестве», - заявил он.

Губернатор сообщил, что сейчас разрабатывается абонемент для уроков и внеурочной деятельности по популяризации книги и всех интерактивных библиотечных ресурсов, в том числе для инклюзивного образования. В этот проект должны включиться и школьные библиотеки.

Наконец, последнее направление – здоровый образ жизни. Эта часть будет включать изучение возрастной физиологии и психологии, культуры питания и культуры тела. А также способствовать привитию навыков преодоления гиподинамии, основ вакцинопрофилактики и безопасного образа жизни.

«Все обозначенные мною проекты межведомственные, они потребуют серьезной проработки и по содержанию, и по организации их воплощения в жизнь. Для этого нам необходима перестройка расписания и учебных планов, работа в сотрудничестве организаторов образования, культуры, здравоохранения, спорта», - подчеркнул глава региона.

Уже создана межведомственная рабочая группа. К созданию и обсуждению этого проекта привлекут самих школьников, педагогов, родителей, и общественников. Планируется, что проект заработает с 1 января 2018 года - возможно, в нескольких пилотных школах.

«Современная система образования не может развиваться сама в себе без тесного контакта с окружающим миром», - подытожил губернатор свое выступление на форуме.