Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?

Ничего себе — два миллиарда людям 22 августа вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 961 о продлении государственной программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Документ был подписан председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

Программа сама по себе не нова, ее утвердили больше двух лет назад, в апреле 2015 года, и за это время она смогла помочь нескольким тысячам граждан сохранить свое жилье. Это касалось семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами, а также ветеранов боевых действий, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК»). То есть, речь шла о наименее социально защищенных категориях граждан.

И все-таки у некоторых других семей, взявших ипотеку, оставались проблемы с выплатами по кредиту. В помощь им Правительство РФ выделило из резервного фонда два млрд. рублей и внесло новые условия в программу.

Кто имеет право на помощь?

Для того чтобы получить финансовую поддержку от государства, у заемщика должны быть выполнены несколько условий (все нижеперечисленные):

С момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию должно пройти не менее 12 месяцев.

Ежемесячный платеж по кредиту должен увеличиться не менее чем на 30 процентов.

Залоговое жилье должно быть единственным жильем заемщика.

Всего заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут получить от государства помощь в размере 30 процентов от остатка суммы по их ипотечному кредиту. Важно то, что эта сумма не должна превышать 1,5 млн рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем два раза.

Более точную информацию о программе и правилах получениях помощи (а также о том, куда нужно предоставлять соответствующие документы), можно получить в АО «АИЖК» по телефону 8 (495) 775-47-40, а также на официально сайте: дом.рф.

кстати: Принять участие в программе смогут заемщики, оформившие ипотеку как в рублях, так и в иностранной валюте.