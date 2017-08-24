Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?

Ничего себе — два миллиарда людям 22 августа вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 961 о продлении государственной программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Документ был подписан председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
Программа сама по себе не нова, ее утвердили больше двух лет назад, в апреле 2015 года, и за это время она смогла помочь нескольким тысячам граждан сохранить свое жилье. Это касалось семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами, а также ветеранов боевых действий, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК»). То есть, речь шла о наименее социально защищенных категориях граждан.
И все-таки у некоторых других семей, взявших ипотеку, оставались проблемы с выплатами по кредиту. В помощь им Правительство РФ выделило из резервного фонда два млрд. рублей и внесло новые условия в программу.
Кто имеет право на помощь?
- Для того чтобы получить финансовую поддержку от государства, у заемщика должны быть выполнены несколько условий (все нижеперечисленные):
- С момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию должно пройти не менее 12 месяцев.
- Ежемесячный платеж по кредиту должен увеличиться не менее чем на 30 процентов.
- Залоговое жилье должно быть единственным жильем заемщика.
Всего заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут получить от государства помощь в размере 30 процентов от остатка суммы по их ипотечному кредиту. Важно то, что эта сумма не должна превышать 1,5 млн рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем два раза.
Более точную информацию о программе и правилах получениях помощи (а также о том, куда нужно предоставлять соответствующие документы), можно получить в АО «АИЖК» по телефону 8 (495) 775-47-40, а также на официально сайте: дом.рф.
кстати: Принять участие в программе смогут заемщики, оформившие ипотеку как в рублях, так и в иностранной валюте.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00