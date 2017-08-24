​Подъем рынка акций откладывается на осень // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день уважаемые инвесторы! Я, Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА-Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Об итогах недели на фондовом рынке, влиянии «северокорейского фактора» и перспективах подъема российских акций в ближайшем будущем пойдет речь в нашем выпуске.

Неделя оказалась нейтральной по результату, индекс РТС прибавил полпроцента, ММВБ сократился на символические 0.7%, объемы торгов по-прежнему были невысокими.

Если говорить о факторах поддержки, то я бы отметил, во-первых, локальный рост в нефти, которая подорожала на 1,5% за неделю и снова перешла отметку $52; во-вторых, некоторую, пусть и явно кратковременную стабилизацию ситуации вокруг Северной Кореи, ну и в-третьих, мягкую риторику со стороны ФРС США и Европейского Центробанка.В частности, ЕЦБ выразил озабоченность по поводу чрезмерного укрепления евро, что предполагает сохранение мягкой политики регулятора.

В то же время на минувшей неделе мы увидели коррекцию американского рынка акций. Новые скандалы в администрации Трампа привели к резкому падению индекса S&P 500. Вместе с другими риск-факторами это снижение негативно отразилось на российском рынке акций, подъем которого, судя по всему, откладывается на осень.

И, конечно, серьезный фактор, вызывающий у инвесторов тревогу в эти дни – это возвращение на первый план северокорейской проблематики со всей ее острой риторикой.

Геополитические риски, ненадолго уйдя на второй план, вновь начали беспокоить инвесторов по причине того, что Штаты решили не отказываться от проведения совместных с Южной Кореей учений, а, следовательно, в ближайшие дни можно ждать нового обмена взаимными угрозами между США и Северной Кореей.

Для российского рынка, впрочем, эта история не будет определяющей. Скорее всего, индекс ММВБ продолжит пребывать в «боковике» с границами 1890-1905 п. снизу и 1970-1990 п. сверху. Лучше остальных будут выглядеть традиционные дивидендные бумаги.

Этим летом ФГ БКС поднялась на вторую строку рейтинга Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, показав прирост клиентской базы за полгода более чем на 18% – количествозарегистрированных клиентов БКС составило 223 811 человек. Таким образом, динамика прироста числа клиентов у БКС оказалась в 2,5 выше, чем за аналогичный период 2016 года, когда число клиентов выросло на 7%.

Активный прирост количества зарегистрированных клиентов — отрадная тенденция для нашей компании, она подтверждает, что мы движемся правильным курсом. С начала года важными драйверами роста стали индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и рост популярности мобильного приложения БКС «Мой Брокер» — его пользователи уже совершают сделок на 1 млрд рублей ежедневно!

Заметный прирост клиентской базы компании во многом связан и с успешным развитием партнерского проекта БКС и банка Тинькофф. Сервис быстро завоевывает популярность у клиентов банка, которые получили возможность буквально в несколько кликов на специальной вкладке сайта или через приложение «Тинькофф Инвестиции» вкладывать в ценные бумаги российских и зарубежных компаний на всех основных мировых биржах.