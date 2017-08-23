Молодежь на Кавказе – главная мишень пропаганды экстремистов

Подозреваемый в нападении на людей в Сургуте 19 августа Артур Гаджиев был выходцем из Дагестана. Об этом все СМИ сообщили практически на следующий после ножевой атаки на жителей города. Почему молодежь уезжала и продолжает уезжать из этой северокавказской республики, как религиозные экстремисты проникли в Дагестан – с этими вопросами портал siapres.ru обратился к старшему научному сотруднику РАНХиГС и Института Гайдара, эксперту по Северному Кавказу Константину Казенину.

Миграция из северокавказских республик в Западную Сибирь идет уже несколько десятилетий, началась она еще в советское время, но пик пришелся на 1990-е – 2000-е годы. Да, это во многом было связано с социально-экономической обстановкой того времени. Сейчас эта миграция продолжается, но списывать все на экономические факторы не стоит, особенно в отношении молодежи. Она мобильна и всегда ищет место с лучшими перспективами для себя, а Западная Сибирь в целом и Югра в частности предоставляет ей такие возможности. Свое влияние оказывают и семейные связи – многие приезжают на Север к родственникам. Поэтому говорить, что молодежь из северокавказских республик мигрирует в Западную Сибирь, потому что у них на родине все плохо – это по меньшей мере примитивный взгляд.

После того, как «Исламское государство» (запрещенная в России организация – прим. ред.) объявило о создании халифата в 2014 году, их пропаганда начала работать на Северном Кавказе. Хотя идеология религиозного экстремизма там присутствовала давно. Началось это опять же в 90-х годах, но в разных республиках экстремистам удавалось добиться своих целей в разной степени. Там, например, где государство последовательно стремилось пригасить внутрирелигиозные конфликты, привлекало к сотрудничеству исламских деятелей разных направлений, находящихся в легальном поле (как это было, например, в Карачаево-Черкесии), - там перспектив у экстремистов было мало. А вот там, где политика строилась иначе, радикалам, увы, удавалось получить определенную поддержку.

Тут надо сказать, что после распада СССР республики Северного Кавказа, а Дагестан особенно, переживали тяжелый период конфликта поколений. Произошел бурный рост городского населения, молодежь переезжала из сельской местности и уже не могла жить по заветам своих отцов. Это была объективная реальность – у молодых людей изменилась социальная обстановка, старики не могли быть для них авторитетом. Касалось это и исламских деятелей старшего поколения, чей традиционный ислам уже не казался части молодежи привлекательным. Многие молодые люди стали искать себя в «обновленческом» исламе. Не надо автоматически приравнивать последний к экстремизму, но главной мишенью пропаганды экстремистов была именно такая молодежь.