​Сургутян обманывают на ярмарках, продающих «таможенный конфискат»

В Сургуте, как и в любом другом городе, периодически случаются «набеги» всевозможных ярмарок, торгующих вещами и обувью. Так и в этот раз в конце минувшей недели почти на каждом столбе и дереве в районе «Ярославны» появились объявления о проведении однодневной «уникальной» распродажи. Согласно рекламке, в пятницу, 18 августа в вышеуказанном ТЦ компанией «Россторг» продавалась верхняя одежда по региональной программе «Без посредников». Конфискат из таможенного терминала Шереметьево сургутянам предлагали приобрести со скидкой до 70 процентов.

Корреспондент siapress.ru решил проверить, а так ли правдива информация, которой зазывали в магазин, и можно ли в принципе верить заезжим продавцам конфиската.

В небольшом бутике «Ярославны» корреспондента встретил менеджер Максим, отказавшийся назвать свою фамилию. Руководителя компании «Россторг» (на деле оказавшейся обычным сургутским ИП) на месте не оказалось, в телефонном разговоре с подчиненным мужчина сообщил, что не желает общаться с корреспондентом ни лично, ни по мобильнику.

На руках у Максима оказалось лишь свидетельство о регистрации ИП Магомедов А.Д. Документов, которые бы подтверждали факт взаимодействия предпринимателя и таможни, а также бумаг, удостоверяющих качество продаваемых курток и дубленок, тоже. Добиться каких-либо внятных ответов от продавца-консультанта не получилось.

За комментариями корреспондент siapress.ru обратился к экспертам. Так начальник Сургутского таможенного поста Евгений Богданов уверенно сообщил, что распродажа таможенного конфиската ярмарочниками — обман: «Название «таможенный конфискат» — это ширма, за которой кроются недобросовестные продавцы, они намеренно дезинформируют граждан, не достаточно осведомленных в области действующего законодательства. Таможенные органы никакого отношения к данным торговым точкам и товарам не имеют». С полным комментарием специалиста вы можете ознакомиться по ссылке.

Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута Михаил Яцик отметил, что как минимум таких ярмарочников можно привлечь к ответственности за обман покупателей, а именно — указание недостоверной информации в рекламе. «Документы на продукцию должны быть в обязательном порядке, например, от фабрики производителя, если товар, конечно, не «кустарного» или подвального производства. Покупатель может написать жалобу в Роспотребнадзор и полицию, чтобы привлечь к ответственности продавцов», — отметил чиновник.

Штраф за обман потребителей, напомним, для юрлиц по статье 14.7 КоАП РФ достигает 500 тысяч рублей. Однако самим сургутянам стоит помнить, что приобретая у таких продавцов кожаную куртку с огромной скидкой, они, вероятнее всего, платят деньги за товар, пошитый в темном подвале. Ко всему прочему предъявить претензии к продавцу будет весьма проблематично, ведь, как правило, такие ярмарки сворачиваются уже на следующий день, или через пару дней.