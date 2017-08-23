Распродажа «таможенного конфиската» — это обман!

Обыватель представляет мрачную картину: следование груза из-за границы, строгий таможенник конфискует «непонравившийся» ему товар и передает на реализацию в специальные торговые точки. Но на самом деле все обстоит иначе. Чтобы иметь представление о данном явлении необходимо рассмотреть понятия «конфискат и конфискация».

Конфискация — это изъятие у лица имущества на безвозмездной основе в пользу государства в качестве санкции за правонарушение (административное, уголовное), то есть конфискат представляет собой конфискованное имущество. Решение о конфискации вступает в силу в соответствии с судебным постановлением или административным актом.

Самого понятия «таможенный конфискат» не существует. В соответствии с законодательством, товар может быть конфискован лишь по решению суда. Таможенные органы в праве только изъять и задержать товар. При этом изъятый товар хранится в месте, определяемом таможенным органом до тех пор, пока не будет принято решение суда о конфискации в пользу государства.

В случае наложения ареста или изъятия товаров, которые помещены под таможенную процедуру, осуществление таможенной процедуры в отношении данных товаров приостанавливается. Процедура возобновляется, если решение об изъятии отменяется.

Если по решению суда о конфискации и обращению в собственность государства подлежат товары, помещенные под таможенную процедуру, то действие процедуры для этих товаров прекращается, а товары становятся собственностью государства. При этом за товарами иностранного происхождения закрепляется статус товаров таможенного союза.

Если говорить о реализации «конфиската», то согласно законодательству единственный федеральный исполнительный орган имеет право реализовывать конфискованное имущество — «Федеральное агентство по управлению государственным имуществом» или попросту говоря «Росимущество».

Таможенные органы, согласно решению суда о конфискации, передают товары в «Росимущество», которое первоначально производит экспертизу товара на предмет соответствия нормам безопасности, принимает решение о его реализации, переработки или уничтожении. Все процедуры производятся в соответствии с законодательными актами.

Исходя из всего вышесказанного с полной ответственностью заявляю, что название «таможенный конфискат» — это ширма, за которой кроются недобросовестные продавцы, которые намеренно дезинформируют граждан, не достаточно осведомленных в области действующего законодательства. Таможенные органы никакого отношения к данным торговым точкам и товарам не имеют.