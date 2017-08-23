Взять террористов под 100-процентный контроль физически невозможно

Сургутские события 19 августа продолжают отдаваться эхом в российском обществе. Несмотря на молчание главных федеральных каналов реакция на резню идет от политиков, журналистов и политологов. Своим мнением о сургутских событиях с порталом siapress.ru поделился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Сейчас в Сургуте нам голову морочат – теракт или сумасшедший. Какая нам разница – это вызывает страх у жителей! Они спокойно ходят по улицам города, к ним выходит человек с ножом и начинает резать всех подряд. Какая нам разница – с ума сошел, или это чья-то рука действует.

Обычно спецслужбы, когда выявляют человека, который делает какие-то шаги в плане подготовки терракта, берут его в разработку, чтобы через его контакты, звонки, сообщения выявить всю возможную сеть, найти заказчиков, главарей, поставщиков оружия, инструкторов и т. п. Вероятно, такая же методика будет и в случае с сургутским нападением.

В целом в России безопасно жить. Наши правоохранительные органы ежегодно успешно предотвращают десятки терактов. Но полностью их исключить невозможно. Подрывы или вот такие нападения как в Сургуте совершают смертники, которые осознанно идут на такое преступления, осознавая, что в результате погибнут и сами. То есть они не боятся уголовного преследования, не бояться за свою жизнь. Взять их под 100-процентный контроль можно лишь, поставив солдата у каждого дома. Но у нас 110 млн взрослое население и такие меры физически невозможны. Да и захотят ли наши граждане жить в условиях, когда каждое их слово, каждый чих, каждое письмо - абсолютно все будет контролироваться? Вряд ли. Поэтому нужно заниматься правильной пропагандой, делать шаги, которые позволят предотвратить создание благоприятной атмосферы для теракта.

Нужно содержать осужденных и арестантов по уголовным делам о терроризме в одиночных камерах, чтобы они не имели возможность распространять в тюремной среде свою идеологию. Нужно вводить специальные уроки, на которых объяснять детям, что такое терроризм, какие ужасающие у него последствия. Нужно бороться с безработицей в регионах, где сильнее всего развито террористическое подполье. В Северокавказских республиках нужно наладить производство местных товаров, например, шить дубленки. Ведь сейчас огромное количество шкур там просто утилизируется, никак не используется. Нужно закупать у них продукты на всю страну, тем самым обеспечив работой этот сложный регион. При этом в приграничные регионы, как Ставропольский край, нужно направлять жить бывших военных, чтобы возродить там сильную общественную среду и тем самым установить барьер расползанию экстремистского подполья.