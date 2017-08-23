Портал siapress.ru опросил своих читателей на тему произошедшего нападения в Сургуте 19 августа. По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство (69 процентов) респондентов считают произошедшее в Сургуте – терактом. В свою очередь с противоположное мнение у 18 процентов опрошенных. А 13 процентов так и не смогли определиться, считают ли они произошедшее терактом или нет.
Подавляющее большинство читателей siapress.ru уверены, что произошедшее нападение в Сургуте - это теракт
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