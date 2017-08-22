​Нож в голове, фига в кармане

По поводу случившейся в Сургуте резни сказано много – но я все же вставлю свои три копейки.

Во-первых, я считаю, что у нежелания властей называть произошедшее терактом есть своя логика. Достаточно попытаться понять, чего хочет добиться этот самый запрещенный в России ИГИЛ, посредством такого вот «народного» террора. Организовывая и приписывая себе как можно больше зла, там хотят посеять страх и панику в тылу врага, внушить обывателю, что война – это не где-то там в Сирии или Ираке, а здесь, у вас дома. Это война не на физическое уничтожение, поскольку бессмысленно вырезать города «неверных» с помощью ножей и автомобилей, это война на моральное, эмоциональное подавление. Стало быть, это информационная битва, в которой подача и обоснование произошедшего значат едва ли не больше того, что произошло.

Чем больший урожай в информационном пространстве соберет тема «теракт ИГИЛ в Ницце, Лондоне, Париже, Берлине, Барселоне, Турку, Сургуте и т.д.» – тем ближе цель подобного террора. Граждане повсеместно сплачиваются, соболезнуют, демонстрируют, что их не запугать, но как узнать, где болевой порог, за которым – ужас и паника? Это снежный ком: каждое последующее бытовое преступление с топором а-ля Родион Раскольников под знаменем борьбы с неверными (а это уж каждый может понимать по-своему) порождает новых Раскольниковых и раздувает виртуального монстра тотального террора.

Таким образом, умышленное изъятие соответствующей терминологии из уст официальных лиц как бы обрубает идеологические результаты очередной атаки на цивилизацию. Если это не теракт, то в нейронной сети глобального террора образуется дырка. Не появляется волна, не идет вокруг земного шара поток солидарности, соболезнований и – страха. Где этот Сургут? Мы не знаем. Таким образом, цели террористов не достигнуты, Сургута в общественном сознании нет на их карте.

Такая вот логика. Она возможна в русле политики нашей национальной безопасности? Вполне. Другое дело – работает ли.

Эммануэль Макрон, выражая поддержку Сургуту, проявил не только свои человеческие качества, но и действовал в другой парадигме, парадигме открытого информационного общества. Где вся возможная информация максимально быстро, полно и достоверно доводится до общественности, невзирая на возможный эффект и последствия. Просто потому, что последствия сокрытия, умалчивания и вольных интерпретаций способны нанести куда большей ущерб, посеяв ту самую панику, основа которой, как известно, таится именно в неведении. Да, терроризм, да, ИГ, граждане обязаны знать, с чем имеют дело.

История демонстрирует, что в краткосрочной перспективе тактика замалчивания может сработать, но на длинной дистанции открытая информационная политика куда эффективнее. Вспомним хотя бы развал СССР, который произошел во многом из-за дисбаланса телевизионной картинки с реальностью. А нынче, во времена соцсетей и мессенджеров, скрыть что-либо становится просто технически невозможно – в результате эффект информационного диссонанса лишь многократно усиливается.

Теперь – второй аспект проблемы. Что же делать с этим новым, бытовым террором? Когда человек берет нож, садится за руль автомобиля? Такое никаким спецслужбам не отследить. Стало быть, потенциальная угроза перманентна, «выстрелить» может любой, бояться стоит всех и каждого – это путь к паранойе.

Здесь, мне кажется, важнейшую роль играет то самое общество, жить в котором, по определению классиков, и быть свободным от него невозможно. Общество, которое отличается от толпы наличием некого свода морально-этических норм и правил. Недавно в Ютюбе я увидел один ролик. Социальный эксперимент: наблюдатели посадили на асфальт в зимнем Нью-Йорке (температура -15) мальчишку в одной рваной футболке, с картонкой, на которой – просьба о помощи. Два часа наблюдений – ВСЕ прошли мимо. Кто-то останавливался, кто-то оборачивался, но никто не помог, пока какой-то бездомный не поделился с ребенком курткой и небольшой суммой денег.

Я допускаю, что съемка была постановочной, но это не важно, поскольку она, по большому счету, иллюстрирует современное состояние нашего общества. Которое, по большому счету – толпа. Толпа идет мимо по своим делам, ничего не замечая, инстинктивно реагируя на внешние обстоятельства. Где-то громыхнуло – все побежали, давя и перепрыгивая. Оступился, упал – твои проблемы. Мир, где ты в тепле и достатке, на самом деле иллюзорен и жесток. И выводы в том ролике, на мой взгляд, были сделаны неправильные. Вернее – не о том. Там сказали, что надо делиться, хотя бы чуть-чуть, помогать друг другу. Это – призывы к индивидуальной гуманности, которые, конечно, важны. Но главное – в том, что недостает системных, если хотите, «автоматических» способов общественного сглаживания возможных последствий внутренней битвы человека за самого себя.

Вот вам и почва для выращивания Раскольниковых, о котором я упомянул не случайно. Вообще, тема маленького человека очень актуализировалась в последнее время, и я бы советовал системным борцам с террором перечитать русскую классику. Артур Гаджиев – как ни крути (а достоверной информации о нем не так уж много), из этой же оперы. Из колледжа выгнали, с работы выставили, отец сидит в тюрьме. Какие перспективы? Какие шансы чего-то добиться в жизни? А возраст такой, что на подвиги тянет. Понятно, что я примитивно рассуждаю, но человек агрессивен не по природе своей, а в силу агрессивности окружающей его среды, как правило. Единственным псевдо-обществом, которое «приняло» Артура, увидела в нем «перспективу», стали вот эти профессиональные ловцы душ.

Тут можно еще долго рассуждать о том, что такое умма, диаспора, землячество, семья, социальные службы, виртуальные сообщества, кружки и спортивные секции и т.д. – все «спасительные круги», которые имеются в арсенале человечества. Факт один – в нашем случае сработал самый деструктивный «круг», за который ухватился Артур Гаджиев.

Все террористы – отвергнутые обществом, по социальным, расовым, религиозным, психологическим мотивам. Пока будут отвергнутые, пока не будет поддержки и просвета, пока социальные лифты будут на ремонте – будет питательная почва. ИГИЛ, запрещенное в России, умело этим пользуется.

Мусульмане в Европе после каждого теракта выходят на демонстрации – это не мы, мы против террора, мы за мир. Отрекаются от шахидов. Это, уверен, искренняя позиция, но и инстинкт самосохранения тоже. Если человек совершил или явно собирался совершить теракт, уровень толерантности к нему должен быть нулевой. У всех. Это необходимо озвучивать, причем превентивно, в тех же мечетях, в школах, СМИ и т.д. Собираешься выйти с ножом на улицу? Будь готов, что тебя проклянут, тело и дело твое утилизируют в безвестности и забудут, как страшный сон. Величия в этом не больше, чем в собачьем дерьме.

С другой стороны, необходимо протягивать руку помощи и поддержки всем, кто готов ее принять. У кого тяжелая жизненная ситуация, психологические проблемы, распутье. Семья, друзья, сослуживцы, братья по религии, власть, наконец – если вы в упор не видите человека, он не увидит и вас. Человек живет не один в лесу, но часто он катастрофически одинок. Поддержите его в тяжелый момент – это будет лучшей профилактикой терроризма.

И последнее, но не по значимости, примерно из этой же сферы. У нас принято выражать соболезнования семьям погибших, а как быть с пострадавшими, но выжившими? Им зачастую помимо медицинской необходима и профессиональная психологическая помощь, социальная поддержка, явно выраженное обществом сопереживание и сочувствие. Где это все? Это ведь тоже часть здорового общества, свободного от ненависти и склонности к саморазрушению.