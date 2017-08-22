Как на события 19 августа в Сургуте реагировали зарубежные медиа // ОБЗОР

На субботние нападения в Сургуте реагировали не только российские СМИ, но и зарубежные. Портал siapress.ru собрал подборку статей иностранной прессы, посвященных сургутской резне.

The Independent

Атаки в России: Восемь человек были ранены в сибирском городе Сургуте «мужчиной, который бегал по улицам и резал людей»

Восемь человек было ранено в ходе ножевой атаки в сибирском городе Сургуте, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на представителя местного отделения Следственного комитета РФ.

«Мужчина бегал по центральным улицам [Сургута] и нападал на людей с ножом», - передает ТАСС.

Следственный комитет сообщает на своем сайте, что «нападавший был убит». Сотрудник комитета отказался комментировать информацию о том, что было начато расследование инцидента как террористического акта.

Государственное информационное агентство РИА Новости сообщает, что два человека находятся в больнице в критическом состоянии. Нападение случилось около 11:20 утра по местному времени, сообщает RussiaToday.

Сургут, с населением в 320 тысяч человек, является нефтегазовым центром на расстоянии 2100 километров к северо-востоку от Москвы.

BBC

В российском Сургуте мужчина с ножом ранил семь человек

Семь человек подверглись атаке и были ранены ножом в российском городе Сургуте. Как сообщают источники, человек, который, скорее всего, напал на прохожих на улице, был после этого застрелен полицейскими. Всех пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает российское государственное информагентство РИА Новости.

«Исламское государство» (запрещенная в России организация), через свой официальный новостной канал заявило о своей причастности к произошедшему. Следственный комитет России информирует, что личность нападавшего была установлена, и в данный момент специалисты проверяют, наблюдались ли у него ранее психические отклонения. Также СК РФ сообщает, что нападавший родился в 1994 году и был местным жителем.

Пресс-секретарь следственного комитета России сообщила информационному агентству Рейтер, что не будет комментировать, является ли случившееся террористическим актом, вместо этого называя нападение «покушением на убийство».

Атака произошла примерно в 11:20 по местному времени (06:20 GMT). Ранее заявлялось, что было ранено восемь человек, но позже сообщалось о семи пострадавших.

Сургут находится примерно в 2,100 километрах на восток от Москвы. В Ханты-Мансийском автономном округе. Население более 350 тысяч человек.

Reuters

Несколько человек ранено в ходе ножевой атаки в России, нападавший застрелен

Москва (Рейтер) – От семи до восьми человек были ранены ножом во время атаки в российском сибирском городе Сургуте. Местные следователи сообщили о произошедшем в субботу, добавив, что нападающий был застрелен сотрудником полиции.

Исламское государство (запрещенная в России организация), контролируемое из Каира, заявило, что нападение совершил один из их бойцов, однако спикер российских правоохранительных органов не стала комментировать, рассматривают ли полицейские произошедшее как террористический акт.

«Человек передвигался по главным улицам, нападая на людей», - сообщает местный правоохранительный комитет Сургута на своем сайте. Никто не был убит во время атаки.

Сообщается, что нападавший (1994 года рождения) был убит. Однако его имя не называется.

«Комитет расследует дело о покушении на убийство», - сообщила пресс-секретарь агентству Рейтер по телефону.

«Нападавший, ответственный за резню в российском Сургуте является боевиком ИГ», - сообщает агентство AMAQ.

ИГИЛ, чьи бойцы испытывают давление со стороны международной коалиции и национальных сил Сирии и Ирака, регулярно заявляют о своей связи с нападениями, происходящими в Европе.

Преступники, совершившие многие атаки, были вдохновлены убеждениями ИГИЛ и действовали в одиночку, и вряд ли их действия были организованы ИГИЛ «на местах».

Express

Нападавший «использовал нож, топор и взрывное устройство» во время кошмарной резни в российском городе

Нападавший, который ранил семь человек в ходе устроенной им резни в российском городе Сургуте, был вооружен топором, взрывным устройством и ножом, гласят сообщения.

Исламское государство (запрещенная в России организация) взяло ответственность за атаку, в то время как следователи говорят, что они не рассматривают террор в качестве основного мотива.

На появившейся с места событий записи видны ужасающие раны у одной из жертв нападения. Фотографии регионального информационного агентства К-информ показывают, как медики помогают истекающему кровью пострадавшему. На другом изображении показан топор, брошенный подозреваемым джихадистом, который был одет во все черное и балаклаву, во время его первой атаки на местный торговый центр.

Согласно сообщениям, он использовал топор для нападения на женщину рядом с банкоматом. Как выяснилось ранее, он воспользовался взрывным устройством, возможно коктейль Молотова, в торговом центре. Российское телевидение сообщило, что возраст жертв от 27 до 77 лет и среди них две женщины.

Доктор Александр Иванов сказал: «Раны разнообразны, но в основном нанесены в район головы, шеи и живота».

Прокремлевские медиа назвали имя нападавшего – Артур Гаджиев, 19 лет, он из Дагестана, исламского региона на Русском Кавказе, но полиция пока не подтвердила его личность. Он был застрелен полицейскими после отказа сдаться. Известно, что его отчим был задержан вчера полицией поздно вечером в их доме. Соседи называют его «очень хорошим человеком». Один из местных жителей, кто знал нападавшего, сказал, что «у того что-то было с головой» начиная с 14 лет.

Так же сообщалось, что ФСБ предупредила полицию и местную администрацию о возможной попытке теракта в Сургуте. Дополнительные полицейские находились на улице, когда молодой человек начал свою атаку.

Российские официальные лица сказали в субботу, что терроризм не является основной версией причин нападения, несмотря на заявление об ответственности со стороны ИГ. Они расследуют версию «психического отклонения» у подозреваемого.

Сургут является крупнейшим городом и столицей Ханты-Мансийского автономного округа к востоку от Уральских гор. Население города составляет 360 тысяч человек, и он является важным центром нефтегазовой промышленности России.

Daily mail

Нападавший в Сургуте использовал взрывное устройство перед тем как, начать резню

Появилось новое видео, на котором российский подросток, напавший на прохожих с ножом, разжигает взрывное устройство в торговом центре прежде, чем начать нападение на людей. Кадры, демонстрирующие взрыв в сургутском торговом центре вызывают опасения, что инцидент все-таки является террористической атакой, как это утверждает Исламское государство (запрещенное в России).

Человек, которого идентифицируют как 19-летнего Артура Гаджиева хорошо виден на записи камеры видеонаблюдения. Его также обвиняют в нанесении ножевых ранений как минимум восьми прохожим на улице.

Взрыв, который виден на кадрах, подтверждает показания свидетелей.

Российские официальные представители в субботу предоставили лишь минимальные детали об атаке в сибирском нефтяном городе и сразу отвергли, что это был теракт.

Нападавший, которого называют Гаджиевым, был застрелен полицейским на оживленной улице в Сургуте, в центральной России примерно в 11.20 по местному времени. Предполагается, что он был родом из Дагестана, мусульманского региона России, расположенного на Кавказе. Отец Гаджиева, Ламетулах был назван российской полицией экстремистом и сторонником радикального Ислама.

Шокирующая видеозапись демонстрирует, как люди бегут, пытаясь спасти свои жизни, в то время, как нападающий бесчинствует около торгового центра. На кадрах видно, как он бежал мимо магазинов и бросал что-то, пока его не застрелили.

По меньшей мере два человека сейчас находятся в критическом состоянии, еще пятеро также госпитализированы, как сообщают власти. Однако свидетели утверждают, что количество жертв может быть куда большим. Преступника изначально называли Бобичелом Абдурахмановым, но позже СМИ, близкие к правоохранительным органам, назвали его "настоящее имя" «Mash», изданию, близкому к правоохранительным органам.

Не было ни одного немедленного заявления со стороны властей о произошедшем. Гаджиев был родом из города Хасавюрт и неясно, что он делала в Сургуте. Сообщают, что он был фанатом питерского клуба Зенит и Манчестер Юнайтед.

Иногда его поведение казалось странным, но он не был зарегистрирован, как человек с психическими отклонениями, говорят неизвестные местные жители.

Ранее Следственный комитет РФ заявил, что изучает наличие «возможных психических отклонений» у нападавшего. Местное новостное агентство «Сугрутинтерновости» полагает, что жестокая атака была масштабнее, чем власти пытаются представить:

«Согласно свидетельствам, неизвестные люди бросили коктейль Молотова в торговом центре «Северный», затем они, вооружившись топором, атаковали женщину возле банкомата. Больше 10 человек с ранами были доставлены в больницы».

Однако до сих пор никакой официальной информации нет.

«Нападавший атаковал прохожих и нанес колото-резанные раны восьмерым», - сообщает Следственный комитет.

Представитель ведомства сообщил, что полиция «ликвидировала» нападавшего. Никто не погиб в результате атак, но пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь, сообщают правоохранители.

Как минимум двое из них борются за свою жизнь, в то время как пятеро находятся в стабильном состоянии, сообщает правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Были сообщения, что в нападение задействованы больше человек, а количество пострадавших – превышает официальные цифры, но эта информация не подтвердилась. Нападавший мог страдать от психического расстройства, утверждает министерство внутренних дел.