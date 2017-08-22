Дальнейшие действия властей прогнозируемы – имитация бурной деятельности

Продолжают появляться новые подробности событий 19 августа в Сургуте. Стали известны места работы и учебы предполагаемого нападавшего, Артура Гаджиева. Сургутская и российская общественности продолжает задаваться вопросом – почему местные власти упорно молчат о случившемся и что это может означать? С этими вопросами портал siapress.ru обратился к российскому политику Геннадию Гудкову.

По внешним признакам – это теракт. Здесь неважно, состоял нападавший в «Исламском государстве» (запрещенная в России организация – прим. ред.) или нет. Сам тот факт, что он хотел, чтобы это выглядело как теракт уже говорит о его намерениях, а кроме того, насколько я понимаю, уже появилась видеозапись, где он присягает ИГ. Преступление он совершил явно на основе религиозной ненависти. Поэтому, здесь, по-моему, все очевидно.

Власть отказывается признавать это терактом, но тут как раз ничего удивительного нет. У нас в стране, когда говорят о терроризме, то имеют ввиду международный терроризм. То есть террористы приезжают в Россию из-за рубежа, баламутят ситуацию на Кавказе, власть с ними борется и отчитывается об успехах. Вроде как все в безопасности. Но сейчас мы имеем дело с бытовым терроризмом, который требует минимум подготовки и не требует вообще никакого взаимодействия с организацией. Исполнителям не нужно привозить взрывчатку, оружие и так далее. Достаточно взять автомобиль, да хотя бы нож и пойти на улицу. Никакие спецслужбы не смогут справиться с такой угрозой, и власть это признавать не хочет.

Беда в том, что терроризм не в лабораториях, где собирают бомбы, не в ИГ и не в подполье. Он в головах. И это самое опасное, потому что никакими мерами безопасности, кордонами, обысками и тому подобным с этим не совладать. В этой связи, к сожалению, стоит признать, что современный ислам заражен вирусом экстремизма. И боюсь, что побороть религиозный экстремизм, эту раковую опухоль, сможет только сам ислам. Проповедники и богословы в этом деле смогут сделать куда больше, чем все политики и общественные деятели. С идеологией - а терроризм, безусловно, таковой является – бороться можно только другой идеологией.

Дальнейшие действия российских властей прогнозируемы и типичны – имитация бурной деятельности. Поклонская снова выступит с какой-нибудь безумной идеей, депутаты примут очередные запретительные законы, показательно задержат и посадят несколько человек, на этом все закончится до следующего теракта. Проблема в том, что все эти меры неэффективны против бытового терроризма. Над этим ломают голову не только в России, но и во всем мире.