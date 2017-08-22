​Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте вполне обычные и терпимые пробки // ИНФОГРАФИКА

Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте автомобильные пробки вполне себе обычны и терпимые. Такое мнение выразили 64 процента респондентов, участвующих в опросе. Помимо этого еще два мнения разделились почти поровну, 17 процентов считают, что в Сургуте почти нет пробок, против них 16 процентов убеждены, что в Сургуте большие пробки и лишь 3 процента не смогли определиться с вариантом ответа.