Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте автомобильные пробки вполне себе обычны и терпимые. Такое мнение выразили 64 процента респондентов, участвующих в опросе. Помимо этого еще два мнения разделились почти поровну, 17 процентов считают, что в Сургуте почти нет пробок, против них 16 процентов убеждены, что в Сургуте большие пробки и лишь 3 процента не смогли определиться с вариантом ответа.
Большинство читателей siapress.ru считают, что в Сургуте вполне обычные и терпимые пробки // ИНФОГРАФИКА
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