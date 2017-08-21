16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1409   EUR  69,4314  

Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год

На сегодня особая экономическая зона заполнена на 60%.

фото пресс-службы правительства Тюменской области
фото пресс-службы правительства Тюменской области

Ровно год исполнился с момента открытия под Тюменью индустриального парка «Боровский». Он стал первой особой экономической зоной в регионе.

«Боровский» ориентирован на резидентов малых и средних форм - экологических производств, обрабатывающих и пищевых предприятий. Условия для резидентов индустриального парка благоприятные. Они получают площадку с подведенными коммуникациями, с минимальной арендной платой (311 рублей за гектар земли в месяц), а также налоговые льготы – региональная часть налога на прибыль снижена на 4%, налог на имущество – 0%. Кроме того, у бизнеса есть возможность получить микрозаймы под госгарантии.

В создание парка из бюджета региона вложено около 150 млн рублей. Взамен правительство Тюменской области планирует получить более миллиарда рублей инвестиций и около 550 новых рабочих мест. На сегодня «Боровский» заполнен на 60%, из 12 участков инвесторы разобрали уже семь. В ближайшее время появятся еще 2–3 резидента, а к концу года заполнение площадки завершится.

Первые резиденты «Боровского» компании «Ягоды-Плюс», «НГ-групп» и «Тюмень Прибор» активно ведут работу по строительству производственных мощностей, заканчивается строительство первой очереди на площадке завода «СибБурМаш», еще одно предприятие монтирует оборудование и готовится к открытию. Вышел на площадку «Рост Гриб», включенный в число резидентов в начале лета, а компания «Прованс» проходит стадию проектирования.

«Очень много факторов должно сойтись, чтобы переговорный процесс завершился успехом. Часто приходится работать на опережение, предугадывая возможные риски инвестора и подготавливая необходимые инструменты поддержки. За год нам удалось собрать небольшую, но очень слаженную команду, вырастить специалистов – консультантов, способных вести сложные проекты и работать в условиях многозадачности» , – отмечает генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян, в чьем ведении находится управление индустриальными парками.

Напомним, что в декабре 2016 года в Тюменском районе открылся индустриальный парк «Богандинский», ориентированный на более крупные обрабатывающие производства. На территории парка уже появился первый паспорт объекта – компания «ПолимерПласт» вышла на строительную площадку. Появления еще двух-трех проектов в парке «Богандинский» ждут осенью. Кроме того, в Ишимском районе, в сельскохозяйственной зоне, в 2018 году планируется открытие агро-индустриального парка. Сейчас там идет стадия проектировки и оформления документации.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:33, просмотров: 56, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Сургутяне, обстановка в городе после произошедшего в субботу спокойная» // ВИДЕО

«Сургутяне, обстановка в городе после произошедшего в субботу спокойная» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал еще одно видеообращение к горожанам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 18:52
5 0
Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год

Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год
На сегодня особая экономическая зона заполнена на 60%.
Никита Шаганенко Сегодня в 16:33
55 0
​Произошедшее в субботу – это экзамен для городской власти и силовиков

​Произошедшее в субботу – это экзамен для городской власти и силовиков
Нужно провести независимое расследование случившегося и восстановить события по минутам. Ключевым моментом такого расследования должен послужить временной лаг между первым сообщением в полицию и нейтрализацией нападавшего
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 12:22
698 2
​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много

​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много
Чего наш мэр везде как «танк» появлялся? И успокоил, и в больнице побывал... Но ведь в такой ситуации другие люди должны работать, которые в силу своих должностных обязанностей отвечают за безопасность в городе.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» Сегодня в 12:15
748 3
​Сергей Кондратьев: «Если с организованным терроризмом научились бороться, то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать»

​Сергей Кондратьев: «Если с организованным терроризмом научились бороться, то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать»
Анастасия Семихатских 06 августа 2016 в 10:56
1345 4
Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека

Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека
Сейчас террористам не нужно, грубо говоря, иметь партбилет организации, им достаточно идентифицировать себя с ней.
Федор Крашенинников 20 августа в 14:00
1453 6
За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня

За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня
Все, что известно об этом ЧП в Сургуте — в этой новости UPD 00:29
Редакция СИА-ПРЕСС 20 августа в 10:26
135952 22
Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР

Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР
Плоды труда нашего фоторедактора Ирины Швец оказался востребован даже далеко за пределами России
Редакция СИА-ПРЕСС 20 августа в 10:16
3206 5
Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР

Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР
Артем Мазнев 20 августа в 00:29
3560 0
Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР

Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР
«На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута». Кто мог это написать?
Константин Шперлинг 19 августа в 23:43
5344 1
Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО

Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО
Один пациент в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, у двоих — средней степени тяжести
Артем Мазнев 19 августа в 21:55
2460 1
«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО

«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО
Интервью Вадима Шувалова о ситуации с пострадавшими от нападений в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 20:01
1507 0
Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»

Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»
Нет границ для терроризма. Любой человек может устроить такое прямо в своей деревне, прямо в Барселоне, прямо в Сургуте.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» 19 августа в 18:54
8224 3
"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 16:48
5667 3
«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО

«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
Вадим Шувалов, глава Сургута 19 августа в 15:41
5237 12
В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО
Медиацентр Сургут 18 августа в 15:32
1066 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика