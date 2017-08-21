Первому в Тюменской области индустриальному парку исполнился год

Ровно год исполнился с момента открытия под Тюменью индустриального парка «Боровский». Он стал первой особой экономической зоной в регионе.

«Боровский» ориентирован на резидентов малых и средних форм - экологических производств, обрабатывающих и пищевых предприятий. Условия для резидентов индустриального парка благоприятные. Они получают площадку с подведенными коммуникациями, с минимальной арендной платой (311 рублей за гектар земли в месяц), а также налоговые льготы – региональная часть налога на прибыль снижена на 4%, налог на имущество – 0%. Кроме того, у бизнеса есть возможность получить микрозаймы под госгарантии.

В создание парка из бюджета региона вложено около 150 млн рублей. Взамен правительство Тюменской области планирует получить более миллиарда рублей инвестиций и около 550 новых рабочих мест. На сегодня «Боровский» заполнен на 60%, из 12 участков инвесторы разобрали уже семь. В ближайшее время появятся еще 2–3 резидента, а к концу года заполнение площадки завершится.

Первые резиденты «Боровского» компании «Ягоды-Плюс», «НГ-групп» и «Тюмень Прибор» активно ведут работу по строительству производственных мощностей, заканчивается строительство первой очереди на площадке завода «СибБурМаш», еще одно предприятие монтирует оборудование и готовится к открытию. Вышел на площадку «Рост Гриб», включенный в число резидентов в начале лета, а компания «Прованс» проходит стадию проектирования.

«Очень много факторов должно сойтись, чтобы переговорный процесс завершился успехом. Часто приходится работать на опережение, предугадывая возможные риски инвестора и подготавливая необходимые инструменты поддержки. За год нам удалось собрать небольшую, но очень слаженную команду, вырастить специалистов – консультантов, способных вести сложные проекты и работать в условиях многозадачности» , – отмечает генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян, в чьем ведении находится управление индустриальными парками.

Напомним, что в декабре 2016 года в Тюменском районе открылся индустриальный парк «Богандинский», ориентированный на более крупные обрабатывающие производства. На территории парка уже появился первый паспорт объекта – компания «ПолимерПласт» вышла на строительную площадку. Появления еще двух-трех проектов в парке «Богандинский» ждут осенью. Кроме того, в Ишимском районе, в сельскохозяйственной зоне, в 2018 году планируется открытие агро-индустриального парка. Сейчас там идет стадия проектировки и оформления документации.