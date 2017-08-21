​Произошедшее в субботу – это экзамен для городской власти и силовиков

Террористический акт (официальными властями произошедшее терактом не признано – прим. ред.), потрясший наш город на прошлой неделе – это не только большая беда, но и экзамен для нашей власти и соответствующих служб на готовность оперативно и четко действовать в таких ситуациях. Экзамен, который должны принимать жители города.

А для этого нужно провести независимое расследование случившегося и восстановить события по минутам. Ключевым моментом такого расследования должен послужить временной лаг между первым сообщением в полицию и нейтрализацией нападавшего. Важно также разобраться, насколько быстро удавалось дозвониться свидетелям преступления в полицию (знаю по личному опыту, что в дежурной части трубку не берут по десять минут), как быстро реагировала скорая помощь, насколько скоординировано действовали между собой соответствующие службы.

Ну и, конечно, разобрать по косточкам действия соответствующих лиц городской администрации. Отвечали ли требованиям чрезвычайной ситуации их действия и заявления, способствовали формированию правильного поведения у жителей или наоборот способствовали дезориентации и панике.