​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много

Назвать можно как угодно, но сути не меняет.

Назови «теракт» – сразу куча вопросов возникает к ответственным товарищам.

Назови «выходкой сумасшедшего» – вопросы другие и к другим товарищам.

Пострадавшим легче от этого не будет, впрочем, и как жителям города. Вопросов много, к власти потратившей кучу денег на «Безопасный город». Вопросов много к полиции: почему не выступили и не ответили на все вопросы журналистов и общественности. Преступника ликвидировали – какие тайны мадридского двора?

Одно понять не могу, чего наш мэр везде как «танк» появлялся? И успокоил, и в больнице побывал... Но ведь в такой ситуации другие люди должны работать, которые в силу своих должностных обязанностей отвечают за безопасность в городе. Есть УВД, есть дежурный по городу, есть прокуратура, есть следственный комитет – кто-то должен был выйти и спокойно сказать: «Все, тишина в городе, кого надо ликвидировали, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает». Нет! Надо ореол таинственности напустить , играть в «штирлица», разгоняя спираль слухов и домыслов по соцсетям, порождая панику среди жителей.

СМИ работали как положено, они выполняли свою общественную работу, взятую на себя добровольно – информировать жителей о произошедшем. Они справились с ней на все 150% (это я «лизнул» СИА-Пресс).

Еще долго будут говорить, рассуждать, анализировать, работать над ошибками. Одну «работенку» подогнал бы нашим депутатам: самим лично проверить работу «Безопасного города». Деньги горожан вложены, а, значит, священная обязанность представителя народа – проверить расходования народных средств. Посмотреть, как работает, какая эффективность, а надо ли еще вложить деньги, или, может, проще объединить камеры, которые установлены юридическими лицами в городе, в сеть, что бы доступ имели полицейские.