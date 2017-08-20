​Это не теракт!

18 августа, финский город Турку. Молодой человек напал с ножом на прохожих, убил двух человек, порезал еще восьмерых. Власти Финляндии практически сразу классифицировали произошедшее как террористический акт. Итог: на протяжении двух дней все телеканалы и интернет-порталы России ставят во главу своих новостных сводок сообщения о финской резне, периодически заменяя их новостями из Испании.

19 августа, сибирский город Сургут. Молодой человек с ножом напал на прохожих, ранил семерых человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Власти страны практически сразу заявили, что произошедшее не является терактом. Итог: на протяжении нескольких часов все СМИ России честно крутят новость о сургутской резне. А уже к утру 20 августа эта новость уходит на второй план.

Далее: запрещенное в России Исламское государство берет на себя ответственность за произошедшее в Сургуте, однако это сообщение по каким-то непонятным причинам тиражируется СМИ очень вяло.

Официальный представить следственного комитета России Светлана Петренко сообщает, что Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль по причине… широкого общественного резонанса. И не более того. При этом версия теракта все еще не подтверждается и не рассматривается как основная.

От знакомых, коллег, а также пользователей Интернета слышится: «Скорее всего, ИГИЛ просто приписало себе случившееся. Нападение совершил какой-то одиночка».

Хотя на фотографиях, опубликованных в сети, хорошо видно, что на теле нападавшего был скотчем примотан ярко-красный муляж взрывного устройства. Наподобие пояса смертника. Это списывают на, якобы, сумасшествие, парня, однако мало кто допускает мысль, что он вполне мог дистанционно состоять в рядах ИГ и, жертвуя собой, убивать в их честь.

На пост в Instagram с сообщением о произошедшем и просьбой к сургутянам не выходить понапрасну на улицу, в ответ летят вопросы от знакомых и незнакомцев, живущих в разных регионах страны:

Эти сообщения пришли через 3-4 часа после случившегося. А вот это прислали сегодня:

Такой вот наглядный пример, как «правильно» расставленные федеральными СМИ приоритеты сумели настроить народ на нужный лад. И вот уже человек (или их все-таки было несколько?), порезавший людей в Сургуте — это просто псих с ножом, которому не стоит уделять так уж много внимания.

Ведь куда удобнее говорить и скорбеть о том, что происходит за бугром, — в Испании и Финляндии. А произошедшее в Сургуте классифицировать как укус комара — позудит, да рассосется.

Главное, чтобы произошедшее здесь не оказалось бревном в собственном глазу, которое страна упорно игнорирует. Потому как такая политика в конечном итоге может сыграть с Россией страшную шутку.